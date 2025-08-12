EUA vão aumentar medidas para pressionar Maduro, mas descartam ação militar O vice-secretário de Estado americano, Christopher Landau, afirmou que a mudança política na Venezuela deve partir do povo Blog do Zamataro|Luiz Felipe ZamataroOpens in new window 12/08/2025 - 11h05 (Atualizado em 12/08/2025 - 11h17 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Estados Unidos anunciaram recompensa de 300 milhões de reais por informações sobre Nicolas Maduro.

Novas ações econômicas e políticas serão implementadas, mas ações militares estão descartadas.

Christopher Landau destacou que a mudança deve vir do povo venezuelano, não de intervenção externa.

Maduro é considerado um chefe de facção, e sua legitimidade é contestada devido a eleições fraudulentas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Maduro continua desafiando os EUA e diz que não se importa com as ações americanas. Reprodução/Instagram/@nicolasmaduro

Depois de anunciar uma recompensa de mais de 300 milhões de reais por informações que levem à prisão do presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, os EUA confirmam que vão continuar pressionando o governo com novas ações — econômicas e políticas.

Mas, por enquanto, está descartada qualquer ação militar para tirá-lo do poder.

“O povo venezuelano deve se levantar e exigir sua liberdade. Não podemos sair pelo mundo mudando governos à vontade”, afirmou Christopher Landau em um podcast.

Ele alertou que as experiências no Iraque e no Afeganistão demonstraram os riscos de promover mudanças de regime à força.

‌



Landau também afirmou que é “vergonhoso” Maduro estar no poder, após as eleições - que eles consideram como fraudulentas. E classificam Maduro como chefe de facção.

“Normalmente, quando há divergências entre países, os representantes podem se reunir para resolvê-las. Mas isso pressupõe que ambos os países tenham governos. Infelizmente, esse não é o caso da Venezuela, que foi sequestrada por uma gangue criminosa.”

‌



Christopher Landau disse que a estratégia do governo Trump é trabalhar com as forças livres e democráticas da Venezuela.

O governo Maduro ainda não se pronunciou.

