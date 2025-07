FMI: economia da Argentina deve crescer mais que o dobro do Brasil esse ano Fundo destaca as ações do presidente Javier Milei, que vem adotando uma política de corte de gastos Blog do Zamataro|Luiz Felipe ZamataroOpens in new window 29/07/2025 - 11h13 (Atualizado em 29/07/2025 - 11h25 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA O FMI prevê que a Argentina crescerá 5,5% este ano, acima da média regional.

Em comparação, o Brasil deve crescer apenas 2,3% em 2023.

As políticas econômicas do presidente Javier Milei têm recebido elogios do FMI.

A recuperação econômica da Argentina é sustentada por melhorias na confiança, crédito e salários reais. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Milei com a sua famosa motosserra. O plano argentino de cortar gastos vem dando certo. Reprodução/instagram/@javiermilei

Um novo relatório do Fundo Monetário Internacional traz boas notícias para Argentina e os investidores: nossos vizinhos devem crescer 5,5% este ano e 4,5% do próximo mês.

Um número bem acima da média regional.

Por exemplo: O Brasil tem perspectiva de crescer apenas 2,3% esse ano e 2,1% para o ano que vem.

O economista-chefe do fundo rasgou elogios às políticas econômicas de Javier Milei.

‌



“A economia argentina está passando por uma forte recuperação. Este é um desenvolvimento muito positivo.”

E completou durante o discurso:

‌



“Essa recuperação é sustentada pela melhora da confiança, do crédito e dos salários reais, tudo isso dentro do contexto de um processo de desinflação muito sólido.”

O estudo da organização prevê um crescimento global de 3% em 2025.

