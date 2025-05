General diz que Israel terá resposta ‘devastadora e decisiva’ se atacar o Irã Militares persas estão prontos para um ataque de surpresa e dizem preparar resposta “adequada” Blog do Zamataro|Luiz Felipe ZamataroOpens in new window 22/05/2025 - 10h05 (Atualizado em 22/05/2025 - 10h05 ) twitter

Porta-voz do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), general Ali Mohammad Naeini, emite severo aviso a Israel Agência Mehrs/Irã

O general Ali Mohammad Naeini, porta-voz das Forças Armadas do Irã, foi bem enfático em uma declaração rápida sobre Israel: “Se o regime sionista delirante fizer um ato tolo e atacar, receberá uma resposta devastadora e decisiva dentro de sua pequena geografia”.

E ainda destacou que o poderio militar iraniano está mais forte do que nunca. “Nós nos tornamos mais fortes em vários aspectos em comparação aos anos anteriores, e nossos avanços militares são surpreendentes”.

A resposta iraniana veio depois de informações da inteligência americana que Israel estaria com planos para atacar bases nucleares do Irã em breve. O plano começaria se a quinta rodada de negociações entre EUA e os iranianos, marcada para sexta-feira, fracasse de novo.

O impasse continua. Os americanos e Israel querem que os aiatolás abandonem o programa nuclear. Já o outro lado diz que vai manter o programa, apenas para fins pacíficos.

‌



O medo é que o Irã esteja desenvolvendo armas nucleares, o que eles negam veementemente.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.