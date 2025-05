Índia prende suposto espião do Paquistão na fronteira; países estão em alerta para guerra Ataque terrorista por um grupo que seria de militantes paquistaneses contra turistas na Caxemira escalou o conflito Blog do Zamataro|Luiz Felipe ZamataroOpens in new window 03/05/2025 - 16h56 (Atualizado em 03/05/2025 - 16h56 ) twitter

Relação entre Índia e Paquistão tem escalada da tensão

A situação entre Índia e Paquistão está à beira de uma guerra. Os dois países, que são potências nucleares, voltaram a trocar farpas durante todo dia. O Paquistão divulgou vídeos testando mísseis de longo alcance. Em resposta, a marinha da Índia divulgou mensagens e mostrou novos navios de guerra.

E o clima entre eles piorou de vez com a prisão de um guarda-florestal paquistanês capturado pela Força de Segurança de Fronteira da Índia (BSF) perto da fronteira.

O soldado, integrante da força paramilitar paquistanesa, foi pego em flagrante tentando se infiltrar em território indiano, segundo relatos. Os indianos acreditam que seja um espião.

A Índia começou a controlar o fluxo de água para o país vizinho e até informações sobre possíveis inundações na região, o que revoltou os paquistaneses.

Em uma entrevista para uma agência de Moscou, o embaixador do Paquistão na Rússia disse que o país está pronto para usar toda força se for atacado ou se a Índia cortar de vez o fluxo de água.

Estados Unidos, Rússia e a ONU pediram cautela e tentam apaziguar a situação.

