Irã lança ataques-surpresa contra bases dos EUA no Catar e no Iraque Iranianos rebatem o ataque que sofreram dos americanos no final de semana Blog do Zamataro|Luiz Felipe ZamataroOpens in new window 23/06/2025 - 14h24 (Atualizado em 23/06/2025 - 14h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vestígios são vistos no céu depois que as Forças Armadas do Irã dizem ter atacado a base de Al-Udeid, no Catar, em ataque de míssil Reuters/Stringer – 23.6.2025

Em uma atitude inesperada, o Irã resolveu retaliar o ataque do último sábado feito pelos Estados Unidos contra bases nucleares do país.

Com aprovação do Líder Supremo, Ali Khamenei, os iranianos lançaram um ataque com mísseis contra bases dos EUA no Iraque e no Catar.

Moradores do Catar informam que ouviram fortes explosões. Segundo eles, todos foram pegos de surpresas. Não houve aviso do governo. Ministério da Defesa diz que interceptou os ataques, mas sem mais detalhes.

A decisão iraniana marca uma clara escalada na guerra envolvendo o Irã e Israel, que conta com o apoio dos EUA.

‌



Após o ataque do final de semana, o presidente americano, Donald Trump, e os secretários do governo dos EUA disseram que uma retaliação seria o “fim para o Irã”.

Agora é a hora de esperar qual vai ser a reação de Trump.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.