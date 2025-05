Itamaraty diz que não há vítimas brasileiras nos ataques entre Índia e Paquistão e pede para evitar a região da Caxemira A pedido do blog, o Ministério das Relações Exteriores afirma que vem monitorando a situação dos brasileiros na região Blog do Zamataro|Luiz Felipe ZamataroOpens in new window 08/05/2025 - 16h55 (Atualizado em 08/05/2025 - 16h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os ataques começaram após um atentado terrorista Reprodução/@ indianarmy.adgpi

Em nota pedida pelo blog, o governo do Brasil diz que vê “com grave preocupação, as ações militares na região da Caxemira, em áreas administradas pela Índia e pelo Paquistão.”

E pede para que os brasileiros evitem viagens não essenciais à Caxemira e regiões. O Itamaraty diz que as embaixadas em Nova Délhi (Índia) e Islamabad (Paquistão) permanecem à disposição.

Não há informações de brasileiros entre as vítimas. Desde ontem, Índia e Paquistão vêm trocando ameaças e tiros na região da Caxemira. A Índia bombardeou dezenas de áreas paquistaneses. Ainda não há um número oficial, mas agências internacionais apontam quase 50 mortes.

Os ataques começaram após um atentado terrorista na região de Pahalgam, que pertence à Índia, e deixou 26 mortos. Os indianos dizem que os paquistaneses estão por trás dos ataques e começaram a atacar. Por outro lado, o Paquistão nega ligação com o atentado, mas diz que não vai aceitar “provocações” do vizinho.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.