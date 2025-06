Matar Lider Supremo do Irã mergulharia Oriente Médio no caos, diz aliado de Khamenei Aiatolá Sistani, xiita do Iraque, condenou as ameaças de eliminar o líder da Revolução Islâmica, o aiatolá Ali Khamenei Blog do Zamataro|Luiz Felipe ZamataroOpens in new window 19/06/2025 - 12h39 (Atualizado em 19/06/2025 - 13h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ali Khamenei, líder supremo do Irã, trava conflito com Israel Divulgação/Irna

Um dos principais aliados de Ali Khamenei no Oriente Médio fez uma declaração para chefes muçulmanos nessa quinta-feira (19): Eliminar o Líder Supremo do Irã traria o caos.

“Qualquer medida criminosa desse tipo, além de violar princípios religiosos e éticos claros e constituir uma flagrante violação de leis e normas internacionais, terá consequências terríveis para a região”, advertiu.

Ali Sistani, que hoje está no Iraque, mas tem raízes históricas com o Irã, ainda completou: “Portanto, exigimos firmemente que todos os órgãos e governos internacionais eficazes, especialmente os governos islâmicos, façam o máximo para deter esta guerra cruel e encontrar uma solução pacífica e justa para o caso nuclear do Irã.”

Mais cedo, o Irã atingiu um hospital em Israel, que deixou dezenas de feridos. O ministro da defesa israelense falou pela primeira vez em matar Khamenei e o comparou a Hitler “moderno”.

‌



O programa nuclear iraniano ainda é o alvo dos ataques de Israel, que quer evitar que os aiatolás consigam a bomba atômica.

Irã e Israel entraram em mais um dia de guerra sem nenhuma perspectiva de paz. Já são centenas de mortos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.