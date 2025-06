Israel promete fazer ‘o que puder’ para desmantelar ameaça nuclear do Irã Em comunicado, porta-voz da Força de Defesa de Israel classificou regime iraniano como ‘terrorista’ Internacional|Do R7 19/06/2025 - 12h10 (Atualizado em 19/06/2025 - 12h18 ) twitter

Irã atingiu hospital no sul de Israel durante ataque nesta quinta-feira (19) Reprodução - YouTube

O porta-voz das Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês), Effie Defrin, afirmou, nesta quinta-feira (19), que o governo e exército israelenses farão “o que pudermos” para desmantelar a ameaça nuclear iraniana.

No comunicado, feito do Hospital Soroka, em Bersheba, sul de Israel, atingido por mísseis iranianos nesta manhã, Defrin afirmou que o regime do Irã é “terrorista” e mira alvos civis israelenses.

“Estou aqui no Hospital Soroka, em Bersheba, no local onde um míssil balístico lançado esta manhã pelo Irã atingiu diretamente este hospital. Esta é exatamente a face deste regime. É um regime terrorista. Estamos mirando alvos militares e eles estão mirando civis. Eles querem matar o máximo de civis possível. E é exatamente por isso que lançamos esta operação. Não podemos permitir que o Irã obtenha armas nucleares. Não podemos permitir que o Irã obtenha mísseis balísticos”, afirmou.

“É uma ameaça existencial para Israel. É uma ameaça iminente para Israel. Faremos tudo o que pudermos para desmantelar essa ameaça.”

Ataque a hospital deixa dezena de feridos

Nesta quinta-feira, um ataque com mísseis feito pelo Irã atingiu um prédio no Hospital Soroka, em Beersheba, no sul de Israel. As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) publicaram imagens do local após o bombardeio.

⚠️RAW FOOTAGE:

This hospital was one of Iran’s targets this morning. pic.twitter.com/urqFxa6P2e — Israel Defense Forces (@IDF) June 19, 2025

Israel afirmou que o hospital foi diretamente atacado. “Um bebê na UTI e sua mãe carinhosa ao seu lado, um médico dedicado indo de paciente em paciente, uma idosa em uma casa de repouso — esses foram os alvos do ataque com mísseis iranianos contra cidadãos israelenses esta manhã. O Centro Médico Soroka é um dos melhores hospitais de Israel. A dedicada equipe do hospital — tanto judia quanto árabe — trabalha lado a lado", escreveu o presidente de Israel, Isaac Herzog, em seu perfil no X.

תינוק בטיפול נמרץ ואימו הדואגת לצד מיטתו, רופא מסור שעובר ממטופל למטופל, קשישה בבית אבות - אלה היו המטרות של מתקפת הטילים האיראנית על אזרחי ישראל הבוקר.



המרכז הרפואי סורוקה הוא אחד מבתי החולים הטובים בישראל. צוותי בית החולים המסורים - יהודים וערבים כאחד - פועלים בו כתף אל כתף… pic.twitter.com/FGeFuVwefa — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) June 19, 2025

Segundo o Correio do Povo, parceiro do R7, outro impacto foi relatado pelos serviços de emergência na região de Tel Aviv, e Israel informou que ao menos 65 pessoas ficaram feridas no ataque.

Several hits were identified as a result of the missile barrage—one of them hitting the largest hospital in southern Israel. https://t.co/G29iJqGyiH — Israel Defense Forces (@IDF) June 19, 2025

Irã diz ter atacado centro de inteligência

O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) afirmou ter atacado hoje um centro de comando e inteligência de Israel “próximo a um hospital”.

“Nesta operação, o centro de comando e inteligência do exército do regime (israelense) foi alvo com alta precisão, em um ataque cirúrgico próximo a um hospital”, disse o IRGC, segundo a agência estatal iraniana, IRNA.

Israel ataca instalação nuclear do Irã

Também nesta quinta-feira, o Exército israelense anunciou ter atingido uma instalação nuclear iraniana em Natanz, além de um “reator nuclear inativo” em Arak.

Segundo Israel, o ataque teve como objetivo “impedir que o reator fosse restaurado e usado para desenvolver armas nucleares”.

⭕️The IDF struck key sites tied to Iran’s nuclear weapons and missile programs, including:



– Inactive nuclear reactor in Arak—a key component in plutonium production

– A nuclear weapons development site near Natanz

– Ballistic missile & air defense production facilities

– Radar… pic.twitter.com/2YpMZVYzXv — Israel Defense Forces (@IDF) June 19, 2025

“Essas instalações alimentam o impulso do Irã para a construção de armas nucleares e seus ataques contra civis israelenses. As IDF continuarão operando para eliminar ameaças e defender o Estado de Israel”, disse a IDF.

⭕This nuclear reactor in Arak was created for one purpose: to build a nuclear bomb.



It has now been neutralized. Here is a closer look at the reactor itself: pic.twitter.com/4KBDsgp8IN — Israel Defense Forces (@IDF) June 19, 2025

Em atualização

