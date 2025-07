Na contramão do Brasil, Trump deve isentar vistos aos argentinos em acordo com Milei O acordo deve ser assinado ainda essa semana em Buenos Aires e será parecido com o fechado por Menem e Bill Clinton na década de 90 Blog do Zamataro|Luiz Felipe ZamataroOpens in new window 27/07/2025 - 13h19 (Atualizado em 27/07/2025 - 14h24 ) twitter

Trump e Milei perto de fecharem acordo histórico. Reprodução / Embaixada dos EUA na Argentina

A secretária do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos chega hoje à Argentina para fechar um acordo histórico: isenção de vistos de turismo e negócios para os argentinos por 90 dias.

O memorando para acelerar o processo entre os dois países deve ser fechado amanhã em reunião com o presidente argentino Javier Milei e ministros de Estado.

RESUMO DA NOTÍCIA Acordo histórico para isenção de vistos de turismo e negócios para argentinos será assinado em Buenos Aires.

Reunião entre a secretária do Departamento de Segurança Interna dos EUA e o presidente Javier Milei ocorrerá amanhã.

O acordo deve ser semelhante ao firmado em 1996 entre Carlos Menem e Bill Clinton.

O conteúdo completo do acordo de isenção ainda é desconhecido, mas a Casa Rosada afirma que será semelhante ao assinado em 1996 pelo governo Carlos Menem com o governo Bill Clinton, que foi suspenso em 2002.

O dado foi divulgado pelo jornal Clarín e confirmado pelo blog.

Lembrando que os Estados Unidos, durante o segundo governo Trump, tem aplicado medidas restritivas contra imigração.

