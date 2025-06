Putin começa vingança e faz ataque recorde de drones e mísseis em toda Ucrânia De acordo com o serviço secreto ucraniano, foram disparados quase 500 drones de ataques e dezenas de mísseis Blog do Zamataro|Luiz Felipe ZamataroOpens in new window 09/06/2025 - 09h54 (Atualizado em 09/06/2025 - 10h18 ) twitter

Vladimir Putin começa nova ofensiva contra a Ucrânia Reprodução/Instagram/@kremlin.ru

Após ser surpreendido em uma ofensiva que causou danos bilionários ao exército russo, o presidente Vladimir Putin fez um novo ataque à Ucrânia. E é só o começo.

Como era esperado e prometido por Putin — durante uma conversa vazada pelo presidente americano Donald Trump —, o exército da Rússia lançou um novo ataque contra várias posições na Ucrânia.

De acordo com o serviço secreto ucraniano, foram disparados quase 500 drones de ataques e dezenas de mísseis — de vários tipos — por todo território rival.

Segundo informações, a Ucrânia neutralizou 479 alvos. Entre eles, 292 foram abatidos e 187 foram bloqueados.

Na região da capital, Kiev, as sirenes de ataque aéreo duraram mais de dez horas. Dezenas de pessoas ficaram feridas, mas ainda não registro oficial de mortos.

Para a Ucrânia, é só o começo da vingança. Putin quer mais e hoje já aprovou reformas na marinha da Rússia para continuar novos ataques do mar.

A guerra ainda parece longe do fim.

