'Filha secreta' de Putin tirou sobrenome do pai e trabalha em galeria anti-guerra em Paris Elizaveta Krivonogikh, apontada como herdeira do presidente russo, convive com artistas ucranianos e russos refugiados Internacional|Do R7 09/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/06/2025 - 02h25 )

Elizaveta Krivonogikh, de 22 anos, nunca confirmou ser filha de Vladimir Putin Reprodução de video/YouTube/Brut

Elizaveta Krivonogikh, de 22 anos, suposta de filha do presidente russo Vladimir Putin, está trabalhando em uma galeria de arte em Paris que exibe obras críticas à guerra da Rússia contra a Ucrânia, segundo o jornal britânico The Times.

A informação provocou reações diversas entre artistas russos emigrados e ucranianos.

Alguns expressaram indignação por Elizaveta, também conhecida como Elizaveta Rudnova, conviver com vítimas da agressão militar atribuída ao seu suposto pai e do endurecimento do regime contra dissidentes na Rússia. Outros, porém, defendem que ela é uma pessoa dedicada e sensível, ressaltando que filhos não devem ser responsabilizados pelos atos dos pais.

‌



Elizaveta é filha de Svetlana Krivonogikh, que teria tido um relacionamento com Putin no início dos anos 2000. Desde 2024, ela vive em Paris usando os nomes Rudnova ou Luiza Rozova, e estudando em uma escola de artes da cidade.

‌



A descoberta de sua presença na galeria ocorreu após uma postagem no Facebook da artista russa Nastya Rodionova, refugiada na França desde 2022, que se disse incomodada ao saber que Elizaveta era estagiária no Studio Albatros e na L Galerie, espaços dedicados a artistas contrários à guerra.

‌



Rodionova enfatizou a importância de saber quem está participando dessas iniciativas e alertou que, diante da situação atual do conflito, a presença da suposta filha de Putin gera um choque com as vítimas do regime. Ela reafirmou que não culpa filhos pelos erros dos pais, mas que, neste momento, a convivência era inaceitável.

Dmitry Dolinsky, diretor da associação responsável pelos espaços artísticos, confirmou a contratação de Rudnova, reconhecendo sua semelhança física com Putin, mas ressaltou que não há provas concretas dque o presidente russo seja seu pai. Dolinsky defendeu que não se pode condenar alguém por sua origem familiar e afirmou que a associação é cultural, não política.

Sacha Vichnevski, também integrante da associação, afirmou que a maioria das obras expostas são de artistas do Leste Europeu e da Rússia, com foco contra a guerra, e negou qualquer financiamento do Kremlin. A organização busca promover cultura e arte, sem alinhamentos políticos explícitos.

Fontes do meio artístico parisiense afirmaram que Elizaveta é uma pessoa culta, excelente trabalhadora e muito compreensiva sobre as dinâmicas do espaço. Ela atua na galeria principalmente na comunicação com artistas e produção de vídeos.

Em 2023, Svetlana Krivonogikh foi sancionada pelo governo britânico por ser acionista do Bank Rossiya, banco ligado à promoção da agressão russa na Ucrânia. Elizaveta ganhou notoriedade pública em 2020, após investigações revelarem sua proximidade com Putin e a grande fortuna da mãe, recebida supostamente de aliados do presidente.

Embora nunca tenha confirmado a relação familiar, Elizaveta chegou a admitir publicamente que a exposição sobre sua vida a ajudou a sair de um período estagnado. Oficialmente, Putin tem duas filhas reconhecidas, Maria e Katerina, e rumores recentes indicam a existência de dois filhos mais jovens com a ex-ginasta Alina Kabayeva.

