Ucrânia surpreende Putin, explode ponte bilionária e acaba com rota-chave do exército russo

A Ucrânia voltou a surpreender os russos e explodiu parte da ponte da Crimeia, que é uma rota importantíssima para o exército russo manter o abastecimento na guerra contra os ucranianos.

De acordo com o chefe do serviço secreto de Zelensky, este é o terceiro ataque contra a construção desde o início da guerra.

“Anteriormente, atingimos a Ponte da Crimeia em 2022 e 2023. Então, hoje continuamos essa tradição debaixo d’água.”

Em nota, os ucranianos disseram que a operação “durou vários meses, com agentes minando os suportes desta construção ilegal”.

Essa não é só uma ponte importante para o exército. Tem um valor simbólico para Vladimir Putin. O projeto de 4 bilhões de dólares era uma prova de força de Moscou depois que anexaram a Crimeia em 2014.

Este é o segundo grande ataque surpresa da Ucrânia em 72 horas. Domingo, o exército atacou - com um “enxame” de drones - frotas aéreas e danificou 34% dos porta-mísseis de cruzeiro estratégicos. O prejuízo foi de aproximadamente 7 bilhões de dólares.

Os ataques acontecem durante reuniões para tentativas de acordos de paz entre as duas nações, mas sem nenhum avanço.

