Ucrânia diz que analisará proposta de paz da Rússia e pede novas conversas para fim do mês Russos teriam recusado propostas por cessar-fogo incondicional, algo que Ucrânia considera 'base para qualquer diplomacia' Internacional|Do R7 02/06/2025 - 13h45 (Atualizado em 02/06/2025 - 14h03 )

O presidente da Ucrânia, Volodomyr Zelensky Reprodução X/ZelenskyyUa - 09.05.2025

O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da Ucrânia, Heorhii Tykhyi, afirmou que o país analisará os documentos providenciados pela Rússia antes de comentar sobre seus detalhes em coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (2) ao lado do ministro da Defesa ucraniano, Rustem Umerov, após o término da segunda rodada de negociações.

Segundo um portal de notícias internacional, Tykhyi disse que os russos recusaram propostas por cessar-fogo incondicional, algo que a Ucrânia considera “base para qualquer diplomacia”, mas que houve avanço nas conversas para agendar um encontro entre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e entre o ucraniano, Volodymyr Zelensky. “Putin precisa estar presente” para as conversas de paz, pontuou.

De acordo com o The Guardian, Umerov acredita que os assuntos principais só poderão ser resolvidos nos níveis de liderança, em uma conversa que também deveria envolver outras autoridades, como o presidente dos EUA, Donald Trump.

A Ucrânia propôs uma terceira rodada de negociações antes do fim de junho, entre os dias 20 a 30. Tykhyi enfatizou que, “se Putin quiser encontrar Zelenski nesta terça, ele estará pronto para encontrá-lo”.

O jornal britânico também relatou que a Rússia rejeitou ofertas para um cessar-fogo incondicional, segundo um dos negociadores ucranianos, mas que o lado russo revelou ter proposto dois a três dias de cessar-fogo temporário para avançar nas negociações.

Em evento, Zelenski reiterou pedido de mais sanções sobre petroleiros da Rússia e aumento da pressão para que o país aceite o fim da guerra, além de defender que países não podem permitir que Putin decida “quem entra ou não” na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

