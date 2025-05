Ucrânia tentou derrubar helicóptero presidencial que transportava Putin em um ataque de drones Apesar do ataque massivo e inesperado, nenhum drone atingiu o helicóptero presidencial. Mas o susto foi grande, segundo os assessores Blog do Zamataro|Luiz Felipe ZamataroOpens in new window 25/05/2025 - 13h04 (Atualizado em 25/05/2025 - 13h38 ) twitter

Putin viajou para a região de Kursk na terça-feira (20) Divulgação/Mikhail Sinitsyn/TASS

Um ataque até então sem precedentes quase mudou o rumo da guerra entre Rússia e Ucrânia durante essa semana. A informação foi divulgado neste domingo (25).

O incidente começou na terça-feira (20) quando o presidente Vladimir Putin viajou para a região de Kursk, na Rússia, pela primeira vez desde que área foi totalmente libertada do exército ucraniano. O evento reuniria representantes dos governos locais.

Yury Dashkin, comandante de uma divisão de defesa aérea, disse que quando o helicóptero presidencial se aproximava da região virou alvo de um “enxame de drones” da Ucrânia e ele teve que agir rapidamente em conjunto com o exército.

Em entrevista a um canal russo, Dashkin disse: “Gostaria de enfatizar o fato de que a intensidade dos ataques durante o voo da aeronave do comandante supremo sobre o território da Região de Kursk aumentou significativamente”.

‌



E completou que as unidades de defesas tiveram que “conduzir, simultaneamente, o combate antiaéreo e garantir a segurança do helicóptero presidencial no ar”. “A tarefa foi cumprida. O ataque dos drones inimigos foi repelido, com todos os alvos aéreos atingidos”, disse.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia informou que o aumento dos ataques de drone era uma tentativa de sabotar as negociações de paz entre Moscou e Kiev, mediadas pelos EUA.

‌



“O compromisso fundamental da Rússia com a busca construtiva por uma solução pacífica por meio do diálogo permanece inalterado.”

Nem o Kremlin, nem o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky comentaram o incidente.

‌



A segurança de Putin foi novamente reforçada.

