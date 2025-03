Após pedido de Trump, Putin promete poupar a vida de soldados ucranianos que se renderem em Kursk

Depois do pedido do presidente americano Donald Trump , o líder da Rússia, Vladimir Putin , prometeu poupar a vida das tropas ucranianas cercadas por forças russas na região de Kursk, no leste do país, em caso de rendição.



“Se eles entregarem as armas e se renderem, terão a garantia de vida e tratamento descente, de acordo com o direito internacional e as leis da Federação Russa”, afirmou Putin em declaração feita na sexta-feira (14).





Ucrânia nega que suas tropas estejam cercadas e afirma que isso é uma invenção russa. No entanto, o presidente do país, Volodymyr Zelensky, reconhece que a situação na região é delicada.