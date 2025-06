Urânio enriquecido está a salvo e surpresas virão, diz conselheiro-chefe do líder supremo do Irã Ali Shamkhani publicou uma mensagem desafiadora na rede social. Tanto em persa quanto em russo, o que chama a atenção Blog do Zamataro|Luiz Felipe ZamataroOpens in new window 22/06/2025 - 16h22 (Atualizado em 22/06/2025 - 16h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Khamenei e Ali Shamkhani em reunião antes dos ataques. Eles disseram que não vão deixar barato

Ali Shamkhani é um dos conselheiros mais próximos do líder supremo do Irã, Ali Khamenei. Os dois estão escondidos em bunkers após os ataques dos Estados Unidos no sábado (21) às três principais bases nucleares do país persa.

Apesar de líderes americanos terem declarado que o programa atômico do Irã foi implodido, Shamkhani disse que a guerra não acabou.

“Mesmo que as instalações nucleares sejam destruídas, o jogo não acabou; os materiais enriquecidos, o conhecimento local e a política permanecerão.”

E ainda completou a mensagem desafiando os americanos: “A iniciativa política e operacional agora cabe a quem agir de forma inteligente e evitar ataques indiscriminados. As surpresas continuarão!”.

‌



Os americanos não comentaram.

De acordo com a Mossad, antes dos bombardeios americanos, os agentes disseram que os aiatolás estavam a um passo de construir a bomba atômica.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.