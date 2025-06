Programa nuclear do Irã foi destruído ‘graças à liderança de Trump’, diz secretário Hegseth afirmou que o ataque foi planejado com ousadia e que demonstrou ao mundo a retomada da influência militar dos EUA Internacional|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 22/06/2025 - 09h10 (Atualizado em 22/06/2025 - 10h23 ) twitter

Após ataque dos EUA ao Irã, mísseis dos aiatolás atingiram Israel neste domingo (22) Violeta Santos Moura/Reuters – 22.06.2025

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, declarou neste domingo (22) que os recentes bombardeios contra instalações nucleares iranianas “devastaram o programa nuclear do Irã”.

A afirmação ocorreu durante coletiva de imprensa realizada após os ataques autorizados pelo presidente Donald Trump contra alvos nas cidades de Natanz, Isfahan e Fordow.

Segundo Hegseth, a missão — nomeada Midnight Hammer (Martelo da Meia-Noite, em tradução livre) — eliminou por completo as capacidades nucleares iranianas. Ele descreveu a operação como “precisa” e “executada com perfeição”.

Coletiva com elogios a Trump

A coletiva aconteceu um dia após o presidente Trump confirmar pessoalmente que havia autorizado os ataques.

A ação gerou reações em cadeia na comunidade internacional, com países aliados e organizações como a ONU pedindo contenção diante do risco de escalada do conflito no Oriente Médio.

Segundo o secretário, a operação foi possível graças à “liderança visionária do presidente Trump” e à estratégia de “paz através da força” adotada pela Casa Branca.

“As ambições do Irã foram destruídas. Muitos presidentes sonharam em fazer o último ataque ao programa nuclear do Irã, mas nenhum conseguiu. Até o presidente Trump”, declarou.

Hegseth destacou que não houve alvos pessoas ou militares. “Durante seu governo, Donald Trump afirmou que o Irã precisa, não deve, ter uma arma nuclear. Ponto final.”

Ataque com ‘ousadia’

Hegseth afirmou que o ataque foi planejado com ousadia e que demonstrou ao mundo a retomada da influência militar dos Estados Unidos.

“A operação que o presidente Trump planejou foi ousada e mostrou ao mundo que o poder americano está de volta. Quando esse presidente fala, o mundo deve ouvi-lo. E as Forças Armadas dos Estados Unidos o apoiam.”

Ele acrescentou ainda que apenas a equipe militar norte-americana seria capaz de conduzir uma ação dessa magnitude.

E lembrou que Trump já havia dado um recado claro ao Irã: ou aceitava negociações em até 60 dias ou suas capacidades nucleares seriam destruídas.

“Assim como Soleimani descobriu no primeiro mandato de Trump, o Irã soube que havia 60 dias para paz e negociações. 60 dias. Caso contrário, as capacidades nucleares não existiriam mais”, afirmou.

Hegseth se referia ao general iraniano morto por um ataque dos EUA em 2020.

“Esse não é o governo anterior. O presidente Trump disse: nenhuma arma nuclear”, concluiu o secretário.

“Nossos B-2 voaram sobre os locais nucleares sem que o mundo percebesse. Isso foi histórico. Foi o primeiro uso da MOP, a bomba de penetração maciça. Uma missão que demonstrou ao mundo o nível de integração das nossas forças conjuntas com nossos aliados.”

O secretário reforçou que os Estados Unidos não desejam guerra, mas responderão com força diante de ameaças.

“Como o presidente Trump disse, os Estados Unidos não querem a guerra. Mas, vou ser claro: vamos agir decididamente quando nosso povo, nossos parceiros ou nossos interesses forem ameaçados.”

