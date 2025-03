Concursos públicos devem ter mais de 57 mil vagas este ano, após aprovação do Orçamento Mas não há ainda definição sobre essas oportunidades; enquanto isso, veja onde tem inscrição aberta Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 24/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/03/2025 - 02h00 ) twitter

O Orçamento de 2025, aprovado pelo Congresso Nacional na quinta-feira (20), autoriza 57.814 vagas para concursos públicos neste ano. Mas ainda não há previsão de quando essas oportunidades serão abertas. Segundo o Ministério de Gestão e Inovação, a segunda edição do CPNU (Concurso Público Nacional Unificado) será realizada neste ano.

“Todas as informações relativas à segunda edição do CPNU serão oportunamente comunicadas quando estiverem definidas, assim como anúncios de outros concursos. Até o momento, a informação oficial é que a segunda edição do concurso será realizada, como já antecipado pela ministra da Gestão”, afirma o ministério em nota.

Segundo o governo federal, há uma reserva de cerca de R$ 2 bilhões para abertura de concursos.

Enquanto isso, outras oportunidades nas esferas estaduais e municipais estão com as inscrições abertas. Um dos destaques é o concurso para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com 63 vagas e salário de até R$ 17.743,05. Mas as inscrições terminam nesta segunda-feira (24).

O Tribunal Superior Militar também está com inscrições abertas até as sexta-feira, dia 28 de março. São 80 vagas, com salário de até R$ 14.852,66. Veja a seguir alguns concursos que estão com as inscrições abertas:

Polícia Militar do Distrito Federal

Vagas: 147

Cargo: oficial policial militar - 2º tenente

Salário: até R$ 17.034,85

Inscrições: de 24/03 até 23/04

Organizador do certame: Cebraspe

Edital: clique aqui

Superior Tribunal Militar

Vagas: 80

Cargo: técnicos e analistas judiciários

Salário: até R$ 14.852,66

Inscrições: até 28/03

Organizador do certame: Cebraspe

Edital: clique aqui

Universidade Federal de São Carlos

Vagas: 72

Salário: até R$ 13.288,85

Inscrições: até 24/03

Organizador do certame: Concursos Públicos UFSCAR

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Vagas: 63, para a capital, Adamantina, Andradina, Araçatuba, Araraquara, Araras, Fernandópolis e Itapeva

Cargo: auditor de controle externo e auditor de controle externo - administração; para formados em Administração de Empresas ou Pública, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Engenharia Civil ou Gestão de Políticas Públicas

Salário: R$ 17.743,05

Inscrições: até 24/04

Organizador do certame: Vunesp

Edital: clique aqui

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília (HCFAMEMA)

Vagas: 333

Cargos: técnicos de enfermagem, enfermeiros, técnicos de radiologia, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, cirurgiões dentistas, tecnólogo em radiologia e médicos em 33 especialidades

Salário: de R$ 3.221 a R$ 9.479

Inscrições: até 25/03

Organizador do certame: Vunesp

Edital: clique aqui

Brigada Militar do Rio Grande do Sul

Vagas: 1.200

Cargos: soldado de primeira classe

Salário: de R$ 5.944,85

Inscrições: até 22/04

Organizador do certame: Fundatec

Edital: clique aqui





