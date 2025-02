Concursos públicos têm salário de até R$ 27 mil; veja quais estão com inscrições abertas Depois da divulgação dos resultados do Concurso Público Nacional Unificado, há outras oportunidades em várias regiões do país Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 09/02/2025 - 11h41 (Atualizado em 09/02/2025 - 11h41 ) twitter

Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro possui vagas abertas Reprodução/Sefaz-Rj

Após a divulgação dos primeiros resultados do CNU (Concurso Público Nacional Unificado), conhecido como “Enem dos Concursos”, na última semana, quem não está na lista ainda tem chance de conseguir uma vaga. Vários outros concursos estão com inscrições abertas em diversas regiões do país. Os salários chegam a R$ 27 mil.

É o caso da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, que oferece 45 vagas de auditor fiscal da receita estadual, com remuneração de até R$ 27.430,94.

O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) também está com inscrições abertas para 460 vagas de analista. A remuneração é de R$ 9.994,60.

Outro destaque são as vagas da PPSA (Pré-Sal Petróleo S.A.), empresa vinculada ao Ministério de Minas e Energia, com salários de até R$ 19.610.

‌



O projeto de lei do Orçamento de 2025, que deverá ser votado ainda neste mês de fevereiro, autoriza a criação de 57.814 vagas para servidores públicos.





‌



Veja a seguir os editais com inscrições abertas

AEB (Agência Espacial Brasileira)

Vagas: 30

Remuneração: até R$ 10.823,89

Cargos: tecnologista júnior e analista em ciência

Período de inscrições: até 19/2

Organizadora do certame: Cebraspe

Edital: clique aqui

Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

‌



Vagas: 82

Cargos: de advogado a agente de suporte ao negócio

Remuneração: até R$ 11.961,34

Período de inscrições: de 5/2 até as 18h do dia 24/2

Organizadora do certame: Cebraspe

Edital: clique aqui

Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis)

Vagas: 460

Cargos: analista administrativo e analista ambiental

Salário: R$ 9.994,60

Inscrição: de até as 18h do dia 18/2

Organizador do certame: Cebraspe

Edital: clique aqui

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Vagas: 137

Cargo: assistente social judiciário

Salário: R$ 9.061 para uma jornada de 30 horas semanais, mais auxílios para alimentação, saúde e transporte

Inscrições: até 10/02

Organizadora do certame: Vunesp

Edital: clique aqui

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (2)

Vagas: 137

Cargo: psicólogo judiciário

Salário: R$ 9.061 para uma jornada de 30 horas semanais, com auxílios para alimentação, saúde e transporte

Inscrições: até 10/02

Organizadora do certame: Vunesp

Edital: clique aqui

PPSA (Pré-Sal Petróleo S.A.)

Vagas: 100

Cargos: advogado, analista de gestão corporativa, analista de tecnologia da informação e especialistas em petróleo e gás

Salário: até R$ 19.610

Inscrições: de 5/2 a 17/3

Organizador do certame: IDCAP (Instituto de Desenvolvimento e Capacitação)

Edital: clique aqui

Ministério Público da União

Vagas: 152, além de cadastro de reserva

Cargos: analista e técnico em diversas especialidades, com nível superior

Salário: R$ 8.529,65 (técnico) e R$ 13.994,78 (analista)

Inscrições: até 27/2

Organizador do certame: FGV Conhecimento

Edital: clique aqui

Sefaz-RJ

Vagas: 45

Cargos: auditor fiscal da Receita estadual

Salário: de até R$ 27.430,94

Inscrições: até as 18h do dia 28/2

Organizador do certame: Cebraspe

Edital: clique aqui

Sefaz-RJ

Vagas: 28

Cargos: analista em finanças públicas e com especialidades contábil-financeira, administrativo-financeira e econômico-financeira

Salário: R$ 6.788,13

Inscrições: até as 18h do dia 28/2

Organizador do certame: Cebraspe

Edital: clique aqui

Ministério Público do Ceará

Cargos: analista ministerial em administração, arquitetura e urbanismo, biblioteconomia, ciências contábeis, ciências da computação, direito, engenharia ambiental, engenharia civil, psicologia e serviço social

Salário: R$ 7.439,09

Inscrições: até as 18h do dia 21/2

Organizador do certame: Cebraspe

Edital: clique aqui

