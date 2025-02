Acesse aqui os resultados do ‘Enem dos Concursos’, divulgados nesta terça Divulgação aconteceu mesmo após o MPF recomendar o adiamento por falhas nas cotas raciais Economia|Do R7, em Brasília 04/02/2025 - 10h10 (Atualizado em 04/02/2025 - 10h54 ) twitter

Resultados estão disponíveis na página do certame Tânia Rêgo/Agência Brasil - 18/08/2024

O MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) divulgou nesta terça-feira (4) os resultados iniciais do CNU (Concurso Público Nacional Unificado), conhecido como ‘Enem dos Concursos’. A divulgação foi realizada mesmo após o MPF (Ministério Público Federal) recomendar o adiamento do anúncio devido à identificação de “falhas no cumprimento de regras para cotas raciais” (saiba mais a seguir). Os candidatos já podem acessar a classificação final do Bloco 8 (nível médio), além da primeira lista dos candidatos inscritos nos Blocos 1 a 7 (nível superior).

ACESSE AQUI A ÁREA DO CANDIDATO E CONFIRA O RESULTADO

Como acessar os resultados?

Área do candidato

Nela, os candidatos podem consultar os resultados individuais para todos os cargos em que se inscreveram. Estarão disponíveis as seguintes informações:

Nota na Prova Objetiva

Nota na Prova Discursiva

Nota na Avaliação de Títulos

Resultado de Bancas: PCD (Pessoa com Deficiência), Heteroidentificação, Indígena)

Nota Final Ponderada em cada cargo

Classificação em cada cargo: AC (ampla concorrência) e nas cotas PCD, PN (Pessoa Negra) ou PI (Pessoa Indígena)

Situação

Assim, o candidato pode se deparar com as seguintes situações:

‌



Aprovado em vagas imediatas (AC, PCD, PN ou PI);

Aprovado em lista de espera/cadastro reserva (AC, PCD, PN ou PI);

Convocado para curso de formação (para 9 cargos dos blocos 1 a 7);

Eliminado (segundo os respectivos itens do edital).

Atenção

Cada candidato só aparecerá como aprovado em um cargo, ficando claro se é em vaga de Ampla Concorrência ou nas cotas (PCD, Pessoa Negra - PN ou Pessoa Indígena - PI). Porém, este candidato poderá aparecer em diversas listas de espera dos cargos de sua maior preferência.

Segundo o MGI, a lista inicial de convocados considera as opções de cargo indicadas durante a inscrição. À medida que os candidatos confirmam a participação, novas vagas podem ser abertas em outros cargos, com listas atualizadas previstas para os dias 11 e 18 de fevereiro. “Aqueles reconvocados para cargos de maior preferência terão sua vaga anterior automaticamente disponibilizada para outro candidato”, explicou o MGI.

‌



Resultados provisórios

Para os cargos dos blocos de 1 a 7, também ficará claro aos candidatos que os resultados são provisórios, uma vez que o resultado final somente será divulgado em 28 de fevereiro, após o período de convocação/confirmação para cursos de formação (saiba mais abaixo).

Segundo o MGI, a lista inicial de convocados considera as opções de cargo indicadas durante a inscrição. À medida que os candidatos confirmam a participação, novas vagas podem ser abertas em outros cargos. "Aqueles reconvocados para cargos de maior preferência terão sua vaga anterior automaticamente disponibilizada para outro candidato", explicou o MGI.

‌



Próximas divulgações

Continuam programadas mais duas divulgações da lista de classificação para todos os cargos de nível superior. São elas:

2ª chamada : 11 de fevereiro

: 11 de fevereiro 3ª chamada: 18 de fevereiro

Como vão funcionar as listas de classificação?

Foram divulgadas 173 listas, com a classificação por cargo, de todos os blocos. Segundo o Ministério, os candidatos devem se atentar aos seguintes pontos:

Cada lista será uma tabela com os dados de inscrição e resultados individuais agrupados do cargo. Não serão publicados os nomes e CPFs dos candidatos nestas listas;

Todos os candidatos não eliminados constarão das listas;

As listas estarão ordenadas conforme a classificação dos candidatos;

As listas dos cargos de nível médio (bloco 8) serão definitivas, com os resultados finais;

As listas dos cargos de nível superior serão provisórias, uma vez que o resultado final somente será divulgado em 28/02, após o período de convocação/confirmação para cursos de formação.

Cursos de formação

Além disso, o governo federal também prevê a divulgação dos convocados para os cursos de formação dos seguintes cargos:

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG)

Analista de Comércio Exterior (ACE)

Analista em Tecnologia da Informação (ATI)

Analista Técnico de Políticas Sociais (ATPS)

Analista de Infraestrutura (AIE)

Especialista em Regulação de Serviços Públicos (ANEEL)

Especialista em Regulação de Serviços Públicos (ANTAQ)

Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT)

Especialista em Regulação de Saúde Suplementar (ANS)

Os candidatos convocados devem acessar o site oficial do CNU para verificar a convocação e confirmar a participação até esta quarta-feira (5).

“A resposta negativa elimina o candidato da vaga para a qual foi convocado, mas ele segue concorrendo às outras vagas com maior preferência indicada no ato da inscrição, ou seja, o candidato será eliminado das vagas que estão abaixo da sua preferência”, explicou o MGI.

Para os nove cargos que exigem cursos de formação, esta será uma etapa classificatória e eliminatória do concurso, para capacitar os aprovados para os desafios da Administração Pública. A formação ocorrerá nas seguintes modalidades:

Presencial : Para a maioria dos cargos, em Brasília (DF).

: Para a maioria dos cargos, em Brasília (DF). Rio de Janeiro (RJ) : Especialista em Regulação de Saúde Suplementar (ANS).

: Especialista em Regulação de Saúde Suplementar (ANS). Híbrido: Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT), com parte presencial em Brasília (DF) e parte online.

Os cursos terão duração variada, entre 140 e 580 horas, e serão organizados pela Enap, Cebraspe e agências reguladoras.

Outras convocações

Estão previstas mais duas listas de convocação para os candidatos que precisam realizar os cursos. São elas:

11 de fevereiro - 2ª chamada - Prazo final para confirmar participação: 12 de fevereiro

- 2ª chamada - Prazo final para confirmar participação: 12 de fevereiro 18 de fevereiro - 3ª chamada - Prazo final para confirmar participação: 19 de fevereiro

MPF

O MPF recomendou a suspensão da divulgação dos resultados finais do CNU de 2024 até que as falhas no cumprimento das regras relativas às cotas raciais, previstas na legislação brasileira, sejam corrigidas.

No documento, divulgado na tarde desta sexta-feira (31), o procurador federal dos Direitos do Cidadão, Nicolao Dino, que assina a recomendação, afirmou que o inquérito aberto para apurar o caso identificou uma série de irregularidades. “Os elementos evidenciam um cenário de grave violação à política afirmativa de cotas raciais, comprometendo sua finalidade, a igualdade de acesso ao serviço público e a integridade do certame.”

Segundo o MPF, há indícios de que a Fundação Cesgranrio não notificou adequadamente os candidatos reintegrados, comprometendo a isonomia entre os concorrentes, além de não fundamentar adequadamente as decisões de enquadramento de candidatos nas cotas para pessoas negras e pardas.