Conta de luz fica mais cara a partir desta quinta; saiba como economizar energia Com a entrada em vigor da bandeira amarela, o acréscimo é de R$ 1,885 a cada 100 quilowatts/hora (kWh) consumidos Conta em Dia|Ana Vinhas 01/05/2025 - 02h00

Conta de energia elétrica terá taxa extra neste mês Fernando Frazão/Agência Brasil

A bandeira tarifária amarela, com custo adicional na conta de luz, vai entrar em vigor a partir desta quinta-feira (1º). A medida, autorizada pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) para este mês, prevê um acréscimo de R$ 1,885 a cada 100 quilowatts/hora (kWh) consumidos.

O motivo é a redução das chuvas, resultado da transição do período chuvoso para o período seco. Segundo a Aneel, as previsões de chuvas e vazões nos reservatórios para os próximos meses estão abaixo da média.

Desde dezembro de 2024, a bandeira tarifária permanecia verde, sem taxa adicional, refletindo condições favoráveis de geração de energia no país. O fim do período chuvoso piora a previsão de geração de energia hidroelétrica, o poderá aumentar o uso de usinas termelétricas, cuja energia possui custo mais elevado.

O que é o sistema de bandeiras

Criado em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias indica aos consumidores os custos da geração de energia no país, e visa atenuar os impactos nos orçamentos das distribuidoras de energia.

Antes, o custo da energia em momentos de mais dificuldades para geração era repassado às tarifas apenas no reajuste anual de cada empresa, com incidência de juros. No modelo atual, os recursos são cobrados e transferidos às distribuidoras mensalmente por meio da “conta Bandeiras”.

Quais são as bandeiras

Verde - Não cobra taxa extra na conta de luz

Amarela - R$ 1,885 para cada 100 kWh consumidos

Vermelha patamar 1 - R$ 4,465 por 100 KWh consumidos

Vermelha patamar 2 - R$ 7,877 para cada 100 KWh consumidos

Como economizar

A educadora financeira Aline Soaper afirma que é possível aplicar estratégias simples para ajudar na economia e até na redução dos gastos com energia elétrica. Veja a seguir as orientações da educadora.

Antes de colocar qualquer método de economia em prática, o consumidor precisa estipular uma meta de redução com a sua família ou da equipe de trabalho para o mês. Comece com 10%, engaje todos de casa ou do trabalho a ajudar nessa tarefa, crie uma competição com recompensa para quem economizar mais.

Desligar da tomada todos os aparelhos que não estão sendo utilizados, como carregadores de celular, é muito importante. É um mito achar que eles não estão consumindo energia só porque não estão sendo utilizados naquele momento.

Outro eletrodoméstico que consome muita energia elétrica é a geladeira. Então evite deixá-la perto do fogão ou da janela que bata sol direto, porque será necessário exigir mais energia para mantê-la gelada.

Diversos especialistas em consumo de energia afirmam que deixar o chuveiro em modo verão, em vez de deixá-lo no modo inverno, pode contribuir para uma redução de 30% na conta de luz das famílias.

Outra dica que eu recomendo é evitar banhos longos.

Uso do aquecedor pode chegar a corresponder a 1/3 do gasto doméstico com eletricidade, conforme a utilização. Evite deixar o aquecedor ligado por longos períodos e utilize-o apenas quando estiver no ambiente.

Mesmo no outono e inverno, o uso do ar-condicionado pode provocar o acréscimo de 20% no valor total da conta de luz. Por isso, atente-se em relação à vedação de portas e janelas, para não desperdiçar o ar fresco. Para quem vai adquirir um aparelho, dê preferência aos modelos Inverter, que são mais econômicos e eficientes.

Também é possível reduzir a conta de luz com a substituição de lâmpadas incandescentes pelas de LED. Além de durarem mais, esse modelo pode registrar uma redução de 75% a 85% no consumo de energia.

Fonte: Aline Soaper

