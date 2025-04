Conta de luz sobe em maio com bandeira amarela nas tarifas Transição para período seco eleva custo da energia em R$ 1,885 por 100 kWh, segundo Agência Nacional de Energia Elétrica Economia|Do R7, em Brasília 25/04/2025 - 16h53 (Atualizado em 25/04/2025 - 16h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com menos chuvas, termelétricas serão mais usadas, o que encarece o preço da energia Joédson Alves/Agência Brasil

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) divulgou nesta sexta-feira (25) a bandeira tarifária para maio de 2025: amarela. Isso significa que os consumidores de energia elétrica terão um custo adicional de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos.

O anúncio decorre da redução das chuvas, resultado da transição do período chuvoso para o período seco. As previsões de chuvas e vazões nos reservatórios para os próximos meses estão abaixo da média.

Desde dezembro de 2024, a bandeira tarifária permanecia verde, refletindo condições favoráveis de geração de energia no país. O fim do período chuvoso piora a previsão de geração de energia hidroelétrica, o poderá aumentar o uso de usinas termelétricas, cuja energia possui custo mais elevado.

“Com o fim do período chuvoso, a previsão de geração de energia proveniente de hidrelétrica piorou, o que nos próximos meses poderá demandar maior acionamento de usinas termelétricas, que possuem energia mais cara”, explicou a Aneel.

‌



Confira como funciona o sistema de bandeiras:

Implementado pela Aneel em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias permite aos consumidores acompanhar mensalmente as condições de geração de energia no País.

Com o acionamento da bandeira amarela, a Aneel reforça a importância de hábitos de consumo conscientes para evitar desperdícios e colaborar com a sustentabilidade do setor elétrico.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp