Pedágios terão aumento a partir do dia 1º de julho em São Paulo; veja as novas tarifas O reajuste médio é de 5,31%; no Sistema Anchieta-Imigrantes, o pedágio passará de R$ 36,80 para R$ 38,70, o mais caro do estado Conta em Dia|Ana Vinhas 24/06/2025 - 17h23 (Atualizado em 24/06/2025 - 17h23 )

Rodovia dos Imigrantes terá pedágio de R$ 38,70 JF DIORIO/ESTADÃO CONTEÚDO - 01.01.2013

As tarifas de pedágios das rodovias paulistas terão reajustes a partir dos dias 1º e 6 de julho, após aprovação da Artesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo).

A medida foi publicada nesta terça-feira (24) no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

O reajuste médio é de 5,31%, seguindo a inflação acumulada do período entre junho de 2024 a maio de 2025, de acordo com a Artesp.

No entanto, dependendo da rodovia, o aumento pode variar entre 5,16% e 10,71%.

No Sistema Anchieta-Imigrantes, por exemplo, o pedágio passará de R$ 36,80 para R$ 38,70, uma alta de 5,16%, o mais caro do estado.

Confira os valores nas principais rodovias

Rodovia dos Tamoios - a tarifa básica (carros) em Jambeiro passa de R$ 5,50 para R$ 5,80 e, na praça de Paraibuna, de R$ 11,70 para R$ 12,30

- a tarifa básica (carros) em Jambeiro passa de R$ 5,50 para R$ 5,80 e, na praça de Paraibuna, de R$ 11,70 para R$ 12,30 Sistema Anchieta-Imigrantes - o pedágio vai passar de R$ 36,80 para R$ 38,70, a tarifa é a mais cara do estado.

- o pedágio vai passar de R$ 36,80 para R$ 38,70, a tarifa é a mais cara do estado. Rodovia Castello Branco - o pedágio vai passar de R$ 12,90 para R$ 13,80, em Boituva.

- o pedágio vai passar de R$ 12,90 para R$ 13,80, em Boituva. Rodovia Anhanguera - vai subir de R$ 13 para R$ 13,70, em Perus.

vai subir de R$ 13 para R$ 13,70, em Perus. Rodovia dos Bandeirantes - de R$ 13 para R$ 13,70, no pedágio de Campo Limpo Paulista.

- de R$ 13 para R$ 13,70, no pedágio de Campo Limpo Paulista. Rodovia Dom Pedro I - a tarifa irá de R$ 12,70 para R$ 13,30, em Igaratá.

As taxas reajustadas a partir da próxima terça-feira (1º) serão das concessionárias:

Sistema Anhanguera-Bandeirantes (Autoban)

Rodovias do Interior Paulista (Intervias)

Rota das Bandeiras

Renovias

Rodovias das Colinas

Raposo Tavares (Cart)

ViaRondon

Rodovias Integradas do Oeste (SPVias)

Rodovias do Tietê

Ecovias dos Imigrantes

Ecovias do Leste Paulista

Rodoanel Oeste

SPMar

Rodovia dos Tamoios

Já no dia 6 de julho será a vez do reajuste na Entrevias Concessionária de Rodovias.

A listagem com os novos valore dos trechos pode ser consultada por meio deste link.

