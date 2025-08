Como saber se seu FGTS está sendo depositado corretamente? Muitos trabalhadores só descobrem problemas no FGTS quando vão pedir seguro-desemprego, sacar o fundo ou se aposentar Empreendendo Direito|Afonso PacileoOpens in new window 04/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/08/2025 - 02h00 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Responsabilidade do empregador: 8% do salário mensalmente deve ser depositado no FGTS.

Consultas simples: Acompanhe depósitos pelo aplicativo FGTS ou site da Caixa.

Em caso de irregularidades: Converse com o RH e, se necessário, faça uma denúncia à Superintendência Regional do Trabalho.

FGTS como proteção: Importante para momentos de vulnerabilidade, como demissão ou aposentadoria. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Consulta ao saldo do FGTS pode ser feita na tela do seu celular Joédson Alves/Agência Brasil

Você sabia que é responsabilidade do empregador depositar mensalmente 8% do seu salário no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)?

O problema é que muitos trabalhadores só descobrem que o FGTS não foi depositado corretamente quando mais precisam dele, na hora de pedir o seguro-desemprego, sacar o saldo após a demissão ou se aposentar.

Por isso, acompanhar se os depósitos estão sendo feitos é fundamental para evitar surpresas desagradáveis no futuro.

Hoje, a consulta é simples e pode ser feita de forma digital. É possível acessar o extrato completo pelo aplicativo FGTS, disponível para celulares Android e iOS, ou diretamente pelo site da Caixa Econômica Federal.

‌



Também existe a opção de ativar o serviço de SMS da Caixa, que avisa sempre que há novos depósitos. Com o extrato em mãos, vale conferir se os depósitos foram feitos corretamente em cada mês e se os valores estão corretos.

Se você identificar que os depósitos não estão sendo feitos ou percebe alguma irregularidade no valor, o primeiro passo é conversar com o setor de recursos humanos da empresa para verificar se houve algum erro pontual.

‌



Caso a empresa não regularize a situação, é possível fazer uma denúncia à Superintendência Regional do Trabalho, inclusive de forma anônima.

Além disso, em caso de demissão, o trabalhador pode cobrar os valores devidos judicialmente, caso necessário, com apoio de um advogado.

‌



O FGTS é um direito importante: ele funciona como proteção em momentos de vulnerabilidade, como na demissão sem justa causa, na compra da casa própria ou em situações de aposentadoria e doença grave. Por isso, acompanhar o extrato regularmente não é desconfiança, é cuidado com o seu futuro e sua segurança financeira.

