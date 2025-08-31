Exame admissional e demissional: por que são obrigatórios e o que fazer se a empresa não cumprir Muitas empresas ignoram a obrigatoriedade e colocam o trabalhador em risco; entenda seus direitos e a importância dessa etapa Empreendendo Direito|Afonso PacileoOpens in new window 31/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 31/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Exames admissional e demissional favorecem empresas e trabalhadores Reprodução/Freepik

Você começou um novo trabalho ou foi desligado recentemente e percebeu que não fizeram o exame médico obrigatório?

Essa é uma situação comum, principalmente em empresas pequenas ou em contratações feitas “às pressas”. Mas o exame admissional e o exame demissional não são mera formalidade: eles são exigências legais e protegem tanto o trabalhador quanto a empresa.

O exame admissional serve para verificar se o trabalhador está apto para exercer as atividades previstas no cargo e para registrar a condição de saúde dele no momento da contratação.

Essa exigência está prevista na Norma Regulamentadora nº 7 (NR-7) do Ministério do Trabalho, que determina a realização do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) pelas empresas.

‌



Sem esse exame, o empregador não consegue comprovar que entregou condições adequadas para o início da função e nem proteger a empresa e o trabalhador de problemas futuros relacionados à saúde.

O exame demissional também é obrigatório e deve ser realizado antes do término do contrato de trabalho.

‌



O objetivo é verificar se o trabalhador desenvolveu algum problema de saúde relacionado ao trabalho durante o período em que esteve empregado.

Além disso, esse exame formaliza o encerramento do vínculo, garantindo que o empregador cumpriu com os cuidados exigidos por lei.

‌



A ausência dos exames pode gerar problemas para os dois lados.

Para o trabalhador, dificulta comprovar que entrou ou saiu da empresa saudável, o que pode prejudicar pedidos futuros relacionados a doenças ocupacionais. Para a empresa, pode resultar em multas administrativas e processos trabalhistas.

Por isso, mesmo quem trabalhou em empresas pequenas ou que nunca exigiram exames deve saber que essa obrigação existe e que o trabalhador pode questionar quando isso não é feito.

Os exames admissional e demissional são mais do que burocracia: eles são uma forma de proteger a saúde e garantir que o início e o fim do contrato de trabalho sejam feitos de maneira segura, clara e dentro da lei.

Se você foi contratado ou demitido sem realizar exame, vale buscar orientação jurídica para entender como isso pode impactar seus direitos.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.