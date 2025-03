Previdência 2025: entenda as novas exigências e garanta sua aposentadoria Mudanças nas regras de aposentadoria exigem atenção para garantir um bom planejamento financeiro Empreendendo Direito|Afonso PacileoOpens in new window 09/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fila de espera para INSS bate 1,8 milhão de pessoas em setembro Reprodução - via Jornal de Brasília

Nos últimos anos, o sistema previdenciário brasileiro passou por diversas mudanças que refletem as novas realidades demográficas e econômicas do país, gerando dúvidas e incertezas para muitos trabalhadores.

Em 2025, alguns requisitos para a concessão de aposentadorias se tornam ainda mais rigorosos e, portanto, é importante que todos acompanhem as alterações e se planejem adequadamente.

Compreender essas mudanças é essencial tanto para quem está prestes a se aposentar, quanto para aqueles que estão no meio da carreira e precisam se preparar para o futuro. Afinal, a previdência é uma das principais fontes de segurança financeira na velhice, e a falta de planejamento pode resultar em um benefício reduzido ou na necessidade de contribuir por mais tempo do que o esperado.

Neste artigo, explicaremos em detalhes as novas regras de aposentadoria vigentes em 2025 e o que você pode fazer para garantir o melhor benefício possível.

‌



Boa leitura!

Como as regras mudaram em 2025?

A Reforma da Previdência estabeleceu regras de transição para trabalhadores que já estavam no mercado de trabalho antes de sua aprovação. Isso significa que, a cada ano, novas exigências são implementadas, tornando o acesso à aposentadoria mais rigoroso.

‌



Neste ano, as principais mudanças incluem:

● Aumento progressivo da idade mínima para aposentadoria;

‌



● Alteração na pontuação necessária para se aposentar pela regra de pontos;

● Novas regras específicas para professores;

● Impacto no valor do benefício, com mudanças no cálculo da média salarial.

Idade mínima e tempo de contribuição Até 2019, era possível se aposentar por tempo de contribuição sem idade mínima. Com a reforma, isso mudou, e a idade começou a subir de forma progressiva. Em 2025, a idade mínima para aposentadoria é:

● Mulheres: 59 anos, com pelo menos 30 anos de contribuição.

● Homens: 64 anos, com pelo menos 35 anos de contribuição.

A idade continuará aumentando anualmente até atingir 62 anos para mulheres e 65 para homens. Regra de pontos Outra alternativa é a regra de pontos, que soma a idade do trabalhador com seu tempo de contribuição. Em 2025, os valores mínimos para essa regra são:

● Mulheres: 92 pontos (idade + tempo de contribuição).

● Homens: 102 pontos (idade + tempo de contribuição). Regras para professores da rede pública e privada têm requisitos diferenciados, devido à natureza da profissão. Em 2025, eles podem se aposentar com:

● Professoras: 54 anos de idade e 25 anos de contribuição.

● Professores: 59 anos de idade e 30 anos de contribuição.

Essas idades aumentarão gradualmente nos próximos anos até atingirem 57 e 60 anos, respectivamente.

Impacto no Cálculo dos Benefícios

As mudanças nas regras de aposentadoria também influenciam o cálculo dos benefícios.

A fórmula atual considera a média de todos os salários de contribuição desde julho de 1994.

O valor do benefício é calculado com base em 60% dessa média, acrescidos de 2% para cada ano que exceder 20 anos de contribuição para homens e 15 anos para mulheres.

Ou seja, para receber 100% da média salarial, os homens devem contribuir por 40 anos, e as mulheres por 35 anos.

Como se preparar para a aposentadoria?

Se você está perto de se aposentar ou quer garantir um benefício melhor no futuro, algumas ações são fundamentais:

1. Revise seu CNIS: o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) registra seu histórico de contribuição. Erros podem prejudicar sua aposentadoria, então é essencial conferir se todos os dados estão corretos.

2. Simule sua aposentadoria: utilize o “Meu INSS” para calcular quanto tempo falta para se aposentar e qual será o valor estimado do seu benefício.

3. Considere contribuições extras: se você tem tempo de contribuição insuficiente, pode recolher guias em atraso para aumentar o tempo total.

4. Busque ajuda especializada: um advogado da área previdenciária pode ajudar a escolher a melhor modalidade e realizar um planejamento previdenciário para garantir que você receba o maior benefício possível.

O escritório Afonso Paciléo Advogados é referência em Direito Previdenciário há 15 anos e está à disposição para oferecer orientações.

Fale conosco para mais informações!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.