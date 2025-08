Saiba como identificar o assédio moral entre colegas no home office Com o trabalho híbrido e remoto, colegas também podem praticar assédio moral; saiba como reconhecer e o que fazer Empreendendo Direito|Afonso PacileoOpens in new window 01/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/08/2025 - 02h00 ) twitter

Quando se fala em assédio moral no trabalho, muita gente imagina que isso aconteça apenas entre chefe e funcionário, mas essa não é mais a única realidade.

Com o crescimento dos modelos híbridos e do home office, o assédio moral entre colegas se tornou uma prática cada vez mais comum, especialmente em ambientes virtuais como grupos de WhatsApp, aplicativos corporativos e reuniões online.

O que é assédio moral

Muitas vezes, quem sofre nem percebe que está sendo assediado, porque as agressões aparecem disfarçadas de “piadas”, comentários maldosos, isolamento intencional ou tentativas de desmoralização na frente de outros colegas.

O assédio moral entre colegas acontece quando um trabalhador, de forma repetitiva, pratica atitudes que humilham, constrangem, isolam ou desqualificam o trabalho de outro colega.

Ele pode ocorrer presencialmente, mas também virtualmente, e, no ambiente online, a prática muitas vezes se intensifica: mensagens irônicas em grupos, exclusão de debates importantes, falta de repasse de informações ou exposição pública de erros são exemplos comuns.

O que diz a lei

Nem todo comentário inconveniente ou conflito no trabalho caracteriza assédio moral. A lei e a jurisprudência apontam alguns sinais:

Ato repetitivo e intencional: precisa haver repetição de condutas que humilham ou constrangem o trabalhador.

Finalidade de isolar, desqualificar ou pressionar: o assédio visa minar a autoestima e o ambiente de trabalho da vítima.

Efeitos no ambiente ou na saúde da vítima: prejuízos emocionais, psicológicos ou até afastamento do trabalho.

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e a Constituição Federal garantem proteção à dignidade do trabalhador e vedam práticas abusivas que causem dano moral.

Embora a legislação trabalhista não traga um artigo específico sobre assédio moral entre colegas, a Justiça do Trabalho reconhece a prática e entende que a empresa tem responsabilidade sobre o ambiente laboral, inclusive no home office ou no regime híbrido.

Ou seja: a empresa precisa atuar quando souber da prática, mesmo que o agressor não seja um superior hierárquico.

O que fazer se você sofrer assédio

O home office e o trabalho híbrido trouxeram novas formas de interação e também novos desafios: o ambiente digital não elimina o dever de respeito e convivência saudável entre colegas.

Se você vive situações assim, de exclusão, comentários maldosos ou isolamento praticado por colegas, é importante saber que isso pode configurar assédio moral e que a empresa tem o dever de apurar e coibir essas condutas, protegendo todos os trabalhadores.

