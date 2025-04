Saiba quando as redes sociais podem prejudicar as relações no trabalho O uso inadequado da internet e de troca de mensagens em aplicativos pode custar caro, inclusive o próprio emprego Empreendendo Direito|Afonso PacileoOpens in new window 28/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/04/2025 - 02h00 ) twitter

Redes sociais causam impactos no trabalho Tânia Rêgo/Agência Brasil - 14.07.2021

As redes sociais têm transformado o modo como nos relacionamos, mas também têm causado impactos profundos — e muitas vezes negativos — nas relações de trabalho.

É cada vez mais comum ver trabalhadores que apresentam atestados médicos e, no mesmo dia, publicam fotos em festas, praias ou academias. Essa exposição pode comprometer a credibilidade do trabalhador e justificar a demissão por justa causa, a mais grave das penalidades previstas na CLT.

E vale lembrar: quem é dispensado por justa causa perde o direito ao aviso prévio, à multa de 40% do FGTS, ao saque do fundo e ao seguro-desemprego.

Outro problema recorrente é o vício no uso do celular. Muitos profissionais passam parte significativa da jornada conectados às redes sociais, o que afeta diretamente a produtividade, o foco e o rendimento. Esse comportamento, quando constante, pode ser enquadrado como desídia (negligência) — também passível de demissão por justa causa.

‌



Além disso, comentários ofensivos, exposição de informações internas, críticas públicas à empresa ou a colegas de trabalho, ainda que fora do expediente, podem gerar consequências legais e trabalhistas.

O ambiente de trabalho exige profissionalismo e responsabilidade, inclusive no mundo digital. Cabe às empresas definirem regras claras de conduta e aos trabalhadores adotarem uma postura consciente. O uso inadequado das redes sociais pode custar caro — inclusive o próprio emprego.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.