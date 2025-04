A mente não se aposenta: como manter o cérebro ativo na terceira idade Segundo especialista, buscar novos estímulos cognitivos após a aposentadoria ajuda a preservar a saúde cerebral e pode prevenir o Alzheimer Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 11/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/04/2025 - 02h00 ) twitter

Felipe Beck, médico geriátrico, explica que, ao se aposentar, o cérebro não precisa “parar”. Pelo contrário, a mudança de rotina pode ser benéfica, desde que o indivíduo busque novos desafios cognitivos.

Atividades como estudar, aprender novas línguas ou praticar exercícios mentais, como palavras-cruzadas, ajudam a manter a saúde cerebral e prevenir doenças como o Alzheimer. Ele também destaca a importância de políticas públicas que incentivem a socialização e o aprendizado contínuo para a terceira idade.

