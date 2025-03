Empobrecimento da linguagem pode ser um sinal de alerta para o Alzheimer, diz médico

Em entrevista ao News 19 Horas de quarta-feira (26), o geriatra Ednor Neto afirma que a alteração da linguagem é um dos sintomas mais comuns em pacientes com Alzheimer . Segundo ele, uma das mudanças perceptíveis é a substituição de verbos complexos por opções mais simples. Outra característica comum é a troca de substantivos por pronomes.





O médico explica que, no início da doença, a pessoa percebe que está esquecendo palavras e tende a usar termos mais genéricos. No entanto, Neto destaca que o empobrecimento do vocabulário não é um sintoma exclusivo do Alzheimer.