Pré-candidato, Romeu Zema diz que 'a direita precisa se estruturar' para as eleições de 2026 Zema comenta a pré-candidatura e o cenário eleitoral para as eleições de 2026 Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 19/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/08/2025 - 02h00 )

Em entrevista, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (NOVO), comenta a sua pré-candidatura a presidência em 2026 e o papel da direita para a próxima eleição. Segundo Zema, “a direita precisa se estruturar e se organizar melhor” para arrecadar uma maior quantidade de votos e conseguir eleger o próximo presidente da República.

Durante o programa, Zema comenta sobre tarifaço, Lula, adultização e a possibilidade de uma nova constituição. Confira a conversa na íntegra:

