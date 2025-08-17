Romeu Zema lança pré-candidatura à Presidência da República pelo Partido Novo

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, se lançou pré-candidato do Partido Novo à Presidência da República na eleição do ano que vem. O partido reuniu lideranças políticas e apoiadores num conjunto de palestras, na capital paulista, onde o político fez o anúncio. Ao longo do dia, os painéis destacaram temas como fiscalização, gestão pública, segurança, combate ao crime organizado e liberdade de expressão. Zema tem sessenta anos, é empresário e governador desde 2019. Defensor do liberalismo econômico, ele se lança na disputa nacional pela primeira vez.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!