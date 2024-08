144 expositores já estão confirmados na LABACE 2024 - maior evento de aviação de negócios da América Latina Expectativa da ABAG é que mais de 20 mil pessoas visitem a 19ª edição, que acontece entre 6 e 8 de agosto, no Aeroporto de Congonhas, São Paulo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 01/08/2024 - 17h11 (Atualizado em 01/08/2024 - 17h11 ) ‌



LABACE: 144 expositores confirmados Divulgação

Os expositores da 19ª edição da LABACE - Latin American Business Aviation Conference & Exhibition - já estão definidos. Acesse o site www.labace.com.br para conferir a lista completa de expositores. Este é o maior evento da Aviação de Negócios da América Latina, que acontece entre 6 e 8 de agosto no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo (SP). No total, serão 144 expositores dos mais diversos segmentos da aviação, entre fabricantes de aeronaves, FBO’s (serviços em solo), MRO (manutenção e reparo), prestadores de serviços técnicos especializados, seguradoras e corretoras de seguros aeronáuticos, operadores aéreos, fabricantes, tradings, agentes e representantes de vendas, associações do setor aéreo, aviônicos, catering, distribuidoras de peças e combustíveis, empresa de logística e transportes, equipamentos e serviços. 44 aeronaves estarão expostas na feira.

Em 2023, 17.342 pessoas passaram pelos três dias de feira. Para este ano, a expectativa da ABAG (Associação Brasileira de Aviação Geral), organizadora do evento, é receber um público de mais de 20 mil pessoas.

Serviço:

LABACE 2024Dias: 6, 7 e 8 de agosto (terça, quarta e quinta-feira)Local: Aeroporto de Congonhas - entrada pela rua Tamoios, 483Horários: 6 e 7 de agosto, das 12h às 20h/ Congresso: 12h às 18h8 de agosto, das 12h às 19h/ Congresso: 12h às 17hIngressos (válidos para os três dias): R$ 660 (visitantes); R$ 140 (profissionais do setor).

Menores de 12 anos não podem acessar o evento

Sobre a ABAG

A ABAG é a Associação Brasileira de Aviação Geral. Ela foi criada em 1992 para defender os direitos e interesses das empresas que atuam em um segmento aeronáutico diverso e complementar às linhas aéreas regulares. A Aviação Geral é também conhecida como Aviação de Negócios, pois é composta por pessoas e organizações que operam aeronaves como forma de apoio a seus negócios. Isso inclui os operadores de táxis aéreos (inclusive os que operam no transporte aeromédico, no setor de óleo & gás e na conectividade das comunidades isoladas da Amazônia), a aviação agrícola, os aeroclubes, as escolas de aviação e as aeronaves de frotas empresariais.