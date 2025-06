A melhor companhia aérea da Europa: Turkish Airlines recebe prêmio pela décima vez Reconhecimento vem da escolha de milhões de passageiros e reforça a liderança global da Turkish Airlines Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 23/06/2025 - 19h35 (Atualizado em 23/06/2025 - 19h35 ) twitter

Melhor Companhia Aérea da Europa no Skytrax World Airline Awards 2025 Divulgação Turkish Airlines

A Turkish Airlines, reconhecida pelo Guinness World Record® como a companhia aérea que voa para mais países no mundo, foi eleita, pela décima vez, a Melhor Companhia Aérea da Europa no Skytrax World Airline Awards 2025, durante cerimônia em Paris.

Além do prêmio principal, a empresa recebeu outras sete distinções: melhor companhia aérea do sul da Europa, melhor classe executiva do continente e melhor refeição a bordo na classe executiva. também foi premiada pela melhor classe econômica da Europa e pelo serviço de bordo nessa categoria.

Esse reconhecimento é resultado de avaliações diretas feitas com milhões de passageiros em todo o mundo, refletindo a percepção do público sobre a qualidade dos serviços da companhia, sua malha aérea ampla e as refeições desenvolvidas em parceria com a Turkish DO&CO.

O presidente do Conselho e do Comitê Executivo da Turkish Airlines, Prof. Ahmet Bolat, afirmou: “receber mais uma vez o título de melhor da Europa nos enche de orgulho, pois é fruto do trabalho da nossa equipe e do compromisso com a hospitalidade turca. Agradecemos aos nossos passageiros e à Skytrax por este reconhecimento. Seguiremos aprimorando a experiência de quem voa conosco.”

Edward Plaisted, CEO da Skytrax, comentou: “A Turkish Airlines conquistou oito prêmios este ano. Isso mostra a consistência e o cuidado com que a companhia desenvolve seus serviços, desde o atendimento até a gastronomia a bordo.”

Com voos em seis continentes e presença em 131 países, a Turkish Airlines mantém uma malha aérea em expansão, ao mesmo tempo em que investe em inovação e sustentabilidade para o futuro da aviação. No aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, a Turkish Airlines opera voos diários para Istambul, na Turquia, e Buenos Aires, na Argentina, além de quatro voos semanais para Santiago, no Chile.

