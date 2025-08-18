Abaeté Linhas Aéreas amplia malha para 460 voos e 4.140 assentos na alta temporada Entre dezembro, janeiro e fevereiro, serão 168 voos extras e 1.512 novos assentos para atender ao pico de demanda Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 18/08/2025 - 07h34 (Atualizado em 18/08/2025 - 07h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aérea amplia malha para 460 voos Divulgação Abaeté Linhas Aéreas

A Abaeté Linhas Aéreas, única companhia aérea 100% regional do Brasil, anuncia um reforço expressivo em sua malha para a alta temporada. Entre dezembro de 2025, janeiro e fevereiro de 2026, a empresa terá um total de 460 voos e 4.140 assentos, com a inclusão de 168 voos extras e 1.512 novos assentos em relação à operação regular.

O movimento acompanha o crescimento do turismo na Bahia e o recente sucesso da ampliação de voos internacionais a partir de Salvador, que fortalece a conectividade da região e abre novas oportunidades para o transporte aéreo regional.

“Essa ampliação é fruto de um planejamento alinhado à nossa vocação de conectar a Bahia e o Nordeste. Como única aérea 100% regional, temos agilidade para ajustar a oferta à demanda e garantir mais opções e previsibilidade aos passageiros”, afirma Tiago Tosto, sócio-diretor da Abaeté Linhas Aéreas.

Para Héctor Hamada, CEO da empresa, o incremento é também um reflexo da integração com o cenário positivo da aviação internacional. “O aumento da conectividade de Salvador com outros países impulsiona todo o ecossistema aéreo e reforça nosso papel como ponte entre as cidades do interior e os principais centros de chegada de turistas. Com 1.512 assentos adicionais e uma alta de 16% sobre a última alta temporada, estamos prontos para atender com eficiência, segurança e pontualidade”, destaca o executivo.

‌



As passagens já estão disponíveis para compra no site oficial da companhia.

Fact sheet alta temporada (dez/25–fev/26):460 voos no total

‌



4.140 assentos ofertados

+168 voos extras (além do previsto na programação regular)

‌



+1.512 assentos (além do previsto na programação regular)

+cerca de 58% na oferta de voos e assentos em relação à programação regular

+16% de voos totais ante o mesmo período do ano anterior.

Sobre a Abaeté Linhas Aéreas

A Abaeté Linhas Aéreas é uma das empresas aéreas com mais longa trajetória em operação contínua no Brasil. Especializada em transporte aéreo regional, a companhia é referência em voos regulares para destinos turísticos como Morro de São Paulo e Boipeba.

Associada à ALTA (Associação Latino-Americana e do Caribe de Transporte Aéreo) e à ABEAR (Associação Brasileira das Empresas Aéreas), a Abaeté oferece uma experiência de viagem ágil, segura e diferenciada, além de manter altos padrões de segurança operacional. A empresa se destaca internacionalmente com a certificação ISSA (Avaliação Internacional de Segurança Padrão da IATA – Associação Internacional de Transportes Aéreos) e reafirma seu compromisso contínuo com o desenvolvimento e a paixão pela aviação.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.