ABAV Buyers Club tem a missão de internacionalizar o turismo brasileiro

ABAV Buyers Club quer promover negócios na indústria do Turismo William Alves

Fortalecer a conexão entre empresários estrangeiros, destinos brasileiros e o trade nacional. Este é objetivo do ABAV Buyers Club, que visa promover negócios na indústria do Turismo, gerando aumento da rede de contatos e oportunidades de negócios no setor. O programa reforça uma parceria sólida entre a Embratur e a Associação Brasileira de Agências de Viagens - ABAV Nacional – e será um dos destaques da ABAV Expo, que acontecerá de 8 a 10 de outubro no Riocentro, Rio de Janeiro.

Por meio dessa colaboração, a Embratur apoia a vinda de 30 compradores internacionais ao evento, fortalecendo a promoção do Brasil no mercado global e ampliando as oportunidades de negócios entre os participantes. Todos estão inscritos na plataforma Brasil Travel Specialist, um programa oficial da Embratur com capacitação online desenvolvido para treinar agentes de viagens e operadores de turismo internacionais sobre os destinos turísticos do Brasil. Esse critério assegura a promoção do País como destino turístico, com conhecimento sobre seus atrativos, infraestrutura e diferenciais, potencializando também o pré-fam que será realizado dias antes da ABAV Expo.

Ao colocar esses players frente a frente no mesmo ambiente, a intenção da ABAV Nacional é permitir a realização de negócios estratégicos com empresários brasileiros, contribuindo diretamente para o fortalecimento da presença do Brasil no cenário turístico global.

“Pensar no ABAV Buyers Club é pensar em um dos pilares da internacionalização de nosso setor. Nossa proposta é conectar o Brasil e o mundo a partir de negócios e profissionais comprometidos com o desenvolvimento sustentável do turismo”, declarou Ana Carolina Medeiros, presidente da ABAV Nacional.

‌



O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, destaca o potencial da iniciativa para ampliar a atração de turistas internacionais. “Faz parte da missão da Embratur colocar o Brasil em destaque nos principais mercados turísticos do mundo. Essa parceria com a ABAV Nacional está completamente integrada a esse propósito. Estamos fazendo com que operadores internacionais conheçam mais da riqueza e da diversidade de nossos Brasis e levem essa oferta única de destinos para seus países. Quanto mais espaço e notoriedade tivermos no mercado internacional, mais turistas estrangeiros vamos atrair e mais emprego e renda vamos gerar, promovendo desenvolvimento social a partir do turismo”, afirmou Freixo.

Até o momento, já temos operadores de mais de 15 países interessados em participar e fazer negócios no ABAV Buyers Club, reconhecendo a ABAV Expo como um dos melhores locais para alinhamento de mercados, networking e ótimos negócios. Operadoras internacionais interessadas no ABAV Buyers Club poderão se inscrever para a seleção do programa clicando aqui. E para a ABAV Expo clicando aqui.

‌



Sobre a ABAV Nacional

A ABAV Nacional - Associação Brasileira de Agências de Viagens - é a entidade brasileira de maior representatividade do agenciamento no turismo nacional. Presente nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, foi fundada em 1953 e hoje conta com mais de 2 mil empresas associadas, entre agências de viagens, operadoras e consolidadoras, que, juntas, respondem por cerca de 80% de toda a movimentação de vendas e distribuição de produtos e serviços turísticos no País.

‌



A ABAV é membro afiliado da ONU Turismo desde 2024, membro do Conselho Nacional do Turismo desde a sua fundação, além de integrar o WTAAA - World Travel Agencies Association Alliance e o Folatur - Fórum Latino-Americano de Turismo, atuando em prol do agenciamento em nível global e fortalecendo seu papel como referência no turismo internacional.

Sobre a ABAV Expo

A ABAV Nacional organiza anualmente a ABAV Expo, a maior feira do agente de viagem da América Latina. O evento reúne profissionais do setor do mundo todo e é considerado vitrine para o lançamento de novidades e tendências, promovendo um ambiente de negócios, relacionamentos e capacitações, além de destinos, equipamentos e fornecedores. A edição de 2025 acontece no Riocentro (Rio de Janeiro), de 8 a 10 de outubro, e deve reunir 2 mil marcas expositoras e receber cerca de 42 mil visitantes.

