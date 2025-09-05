ABAV Nacional destaca potencial da Amazônia como destino de turismo sustentável Agentes de viagem ajudam turistas a conhecer o bioma com segurança, conforto e experiências personalizadas que respeitam o meio ambiente Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 05/09/2025 - 02h27 (Atualizado em 05/09/2025 - 02h27 ) twitter

Turismo na região Norte: expansão Lucas Silva/Amazonastur

O Dia da Amazônia, celebrado nesta sexta-feira (5), reforça a necessidade da preservação do bioma e o potencial do turismo responsável como vetor de sustentabilidade. Para a Associação Brasileira de Agências de Viagens – ABAV Nacional –, a região concentra algumas das experiências mais autênticas do país, desde o ecoturismo e as vivências comunitárias até atividades de imersão cultural e contato direto com a natureza. Nesse contexto, os agentes de viagem são capazes de montar roteiros que garantem segurança, personalização e qualidade, transformando cada viagem em uma experiência única.

O turismo na região Norte está em expansão e vem sendo cada vez mais procurado por turistas brasileiros e estrangeiros. No ano passado, houve um aumento de 18,2% nas visitas de viajantes de fora do país. O Encontro das Águas, onde os rios Negro e Solimões se juntam, é um espetáculo natural único e bastante procurado, mas há muito além disso.

A Amazônia proporciona opções transformadoras, que vão de trilhas guiadas e cruzeiros fluviais a visitas a unidades de conservação. O turista pode vivenciar atividades como canoagem, pesca sustentável, passeios noturnos de canoa, banhos de rio, trilhas em mata e praias de água doce, além de visitar aldeias indígenas, participar de oficinas de artesanato e apresentações comunitárias. A experiência inclui também a gastronomia singular da região, marcada por ingredientes nativos como o açaí, o tucupi e o jambu, que proporcionam uma verdadeira viagem sensorial e revelam a riqueza cultural do Norte do Brasil.

Para aproveitar todo esse potencial, o turista conta com o apoio e expertise a dos agentes de viagem, que vão muito além de organizar roteiros. Eles garantem segurança, qualidade e escolhas que respeitam o meio ambiente, além de selecionar experiências que valorizam a cultura e as tradições regionais. Com conhecimento profundo das particularidades da Amazônia, os profissionais conseguem personalizar cada viagem, sugerindo atividades que combinam aventura, lazer e imersão cultural. Também oferecem assistência profissional durante toda a viagem, solucionando imprevistos e fortalecendo a confiança entre viajante e destino.

Segundo a presidente da ABAV Nacional, Ana Carolina Medeiros, incentivar esse tipo de turismo é valorizar tanto a natureza quanto as comunidades da região. “O turismo sustentável é um caminho essencial para preservar a Amazônia e, ao mesmo tempo, promover desenvolvimento social e econômico. O agente de viagem assegura que o turista viva experiências seguras e enriquecedoras, que respeitam a cultura local e reforçam a conexão com a natureza”, afirmou a executiva.

A ABAV Nacional reforça sua crença no turismo como indutor do desenvolvimento e da preservação ambiental, especialmente na região Norte, que concentra uma das maiores biodiversidades do planeta. A entidade destaca que a Amazônia tem potencial para mostrar ao mundo o que o Brasil tem de mais autêntico, oferecendo experiências inesquecíveis que unem diversidade cultural, responsabilidade ambiental e hospitalidade.

Sobre a ABAV Nacional

A ABAV Nacional - Associação Brasileira de Agências de Viagens - é a entidade brasileira de maior representatividade do agenciamento no turismo nacional. Presente nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, foi fundada em 1953 e hoje conta com mais de 2 mil empresas associadas, entre agências de viagens, operadoras e consolidadoras, que, juntas, respondem por cerca de 80% de toda a movimentação de vendas e distribuição de produtos e serviços turísticos no País.

A ABAV é membro afiliado da ONU Turismo desde 2024, membro do Conselho Nacional do Turismo desde a sua fundação, além de integrar o WTAAA - World Travel Agencies Association Alliance e o Folatur - Fórum Latino-Americano de Turismo, atuando em prol do agenciamento em nível global e fortalecendo seu papel como referência no turismo internacional.

