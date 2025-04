ABEAR: 228 voos extras vão atender os passageiros durante o feriadão Companhias acrescentaram seis voos à rota entre Guarulhos (SP) e Salvador (BA) e cinco entre Confins (MG) e Porto Seguro (BA) Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 03/04/2025 - 18h02 (Atualizado em 03/04/2025 - 18h02 ) twitter

AZUL, GOL e LATAM vão disponibilizar 228 voos adicionais para atender demanda no feriado prolongado de Páscoa e Tiradentes Getty Images via ABEAR

As empresas AZUL, GOL e LATAM vão disponibilizar 228 voos adicionais para atender a demanda de passageiros no feriado prolongado de Páscoa e Tiradentes. Ao todo, 34,5 mil bilhetes extras serão ofertados para o período de 17 a 21 de abril. O Nordeste é o destino da maior parte dos voos.As companhias acrescentaram seis voos à rota entre Guarulhos (SP) e Salvador (BA) e cinco entre Confins (MG) e Porto Seguro (BA). Já a rota que liga Confins a Maceió (AL) foi incrementada com quatro voos.

Os voos para Recife (PE) também aumentaram durante o feriadão de abril. Dois voos a mais ligarão Congonhas (SP) à capital pernambucana. Além disso, os passageiros contarão com três novas decolagens em cada rota para as cidades de Fortaleza e Juazeiro do Norte, no Ceará, além de Petrolina (PE). No Maranhão, a rota entre a capital São Luís e Imperatriz terá um voo complementar.

No Sul, Florianópolis (SC), destino muito buscado por turistas da região, será atendida com sete voos adicionais partindo do aeroporto de Guarulhos e outros dois com origem em Congonhas.

No Centro-Oeste, Goiânia (GO) receberá quatro operações extras saindo de Salvador. O mesmo acontece no Sudeste, com quatro novos voos entre a capital baiana e Vitória (ES).

Oferta em alta

O aumento da oferta de voos em períodos de alta demanda, como a temporada de verão e o Carnaval, foi expressivo no fim do ano passado e começo de 2025. Entre 15 de dezembro de 2024 a 28 de fevereiro deste ano, por exemplo, o crescimento foi de 10,7% na comparação com a temporada de verão anterior. Foram realizadas 17,8 mil novas decolagens no período, somando 184 mil voos. Ao todo, foram ofertados 29,8 milhões de bilhetes pelas aéreas brasileiras.

No Carnaval deste ano, as empresas operaram 510 novos voos em relação ao feriado de 2024, próximo de 12 mil movimentos em seis dias. Cerca de 115 mil assentos adicionais foram disponibilizados, totalizando 2 milhões no período.

