ACI-LAC promove guia para aeroportos interessados em programa global de gestão de carbono Brasil é o segundo país da América Latina com o maior número de aeroportos certificados pelo ACI Airport Carbon Accreditation Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 09/07/2025 - 12h13 (Atualizado em 09/07/2025 - 12h14 )

ACI-LAC: mentoria para aeroportos candidatos à acreditação no programa global de gestão de carbono para o mercado aeroportuário Wemerson Odilon

O Conselho Internacional de Aeroportos da América Latina e Caribe (ACI-LAC) anunciou nesta terça-feira (8), em Brasília, durante a cerimônia do Prêmio Aeroportos Sustentáveis, promovido pela Anac, o lançamento de uma iniciativa de mentoria para operadores aeroportuários para adesão ao Programa ACI Airport Carbon Accreditation. O ACA é o único programa global de gestão de carbono para aeroportos e visa a apoiá-los a reduzir suas emissões de carbono e estruturar seu manejo com o objetivo de atingir o compromisso setorial de redução a zero das emissões líquidas de carbono até 2050. O programa conta com sete níveis de certificação, que vão desde o mapeamento das emissões, passando pela redução e neutralização das emissões diretas e o engajamento de stakeholders no processo, à manutenção do equilíbrio Net Zero (ou “zero líquido”, em português), que é o ponto em que a quantidade de gases do efeito estufa emitida é igual à quantidade removida da atmosfera, resultando em emissões líquidas zero.

De acordo com o consultor sênior de ACI-LAC no Brasil, Filipe Reis, os aeroportos mentores - aqueles que já são acreditados pelo ACA – poderão apoiar até três aeroportos candidatos em áreas de suporte como o processo de verificação da candidatura, comunicação e compreensão de todos os níveis do programa, plano de gestão de carbono e definição de metas e engajamento e compensação das partes interessadas.

“A mentoria consiste em um suporte ponto a ponto em que os mentores acompanharão os mentorados no ingresso e à medida em que avançam no Airport Carbon Accreditation. O objetivo é superar as barreiras iniciais da adesão e a progressão no programa, especialmente para aeroportos menores e com recursos mais limitados, acelerando a curva de aprendizado. Acreditamos que esta também é uma forma de promover a cooperação de longo prazo, o compartilhamento de conhecimento e a capacitação de toda a comunidade aeroportuária”, afimou Filipe Reis.

Conheça os níveis do Programa Airport Carbon Accreditation

‌



Nível 1: Aeroporto mapeia sua pegada de carbono, identifica as fontes e calcula as emissões anuais.

Nível 2: Aeroporto comprova a redução de emissões com evidências de procedimentos e cumprimento de metas para a gestão de carbono.

‌



Nível 3: Aeroporto amplia o escopo de redução de emissões e envolve terceiros no processo.

Nível 3+: Aeroporto cumpre os requisitos das etapas anteriores e compensa as emissões restantes com créditos de carbono.

‌



Nível 4: Aeroporto define estratégia de gestão de carbono de longo prazo orientada para a redução absoluta de emissões.

Nível 4+ ‘: Além de cumprir as etapas anteriores, o aeroporto compensa as emissões de carbono residuais sobre as quais tem controle.

Nível 5: Nível mais alto do programa, em que, além de cumprir todas as etapas anteriores, o aeroporto deve trabalhar para que todo seu ecossistema esteja alinhado com o compromisso Net Zero do setor.

Atualmente, 645 aeroportos em 97 países fazem parte do programa Airport Carbon Accreditation. Na América Latina e Caribe, são 105 aeroportos em 16 países. O Brasil é o segundo país da região com o maior número de aeroportos certificados.

No Brasil, são 19 os aeroportos atualmente certificados: Aeroporto Santos Dumont, Aeroporto Internacional de Navegantes, Aeroporto Internacional Afonso Pena, Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, Aeroporto Internacional de Goiânia, Aeroporto Internacional de Aracaju, Aeroporto Internacional de Maceió, Aeroporto Internacional do Recife, Aeroporto Internacional de João Pessoa, Aeroporto de Juazeiro do Norte, Aeroporto de Campina Grande e Aeroporto Internacional de São Luis (Nível 1); Aeroporto Internacional de Brasília (Nível 2); Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Nível 3); Aeroporto Internacional de Belo Horizonte (Nível 3+); Aeroporto Internacional de Florianópolis, Aeroporto Internacional de Vitória e Aeroporto de Macaé (Nível 4); Aeroporto Internacional de Salvador (Nível 4+).

Sobre o ACI-LAC

ACI-LAC é o escritório regional do Conselho Internacional de Aeroportos (Airports Council International) que representa os interesses dos operadores aeroportuários na América Latina e no Caribe. Atualmente, conta com 91 membros que operam 360 aeroportos em 42 países e territórios na região da América Latina e Caribe.

