Advantage fecha parceria com TAP Miles&Go para acesso às salas de Natal e Maceió A partir de agora, clientes que estiverem voando TAP terão acesso exclusivo aos lounges da maior rede de salas VIP do Brasil Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 04/04/2025 - 19h24 (Atualizado em 04/04/2025 - 19h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Advantage: parceria com TAP Miles&Go Joao Carlos Medau / Wikimedia Commons

A Advantage VIP Lounge anuncia uma parceria exclusiva com a companhia aérea portuguesa TAP e seu programa de fidelidade, o Miles&Go. A partir de agora, clientes que estiverem embarcando em voos da TAP a partir de Maceió e Natal terão acesso exclusivo às salas da Advantage nas duas capitais nordestinas.

Passageiros da categoria business terão acesso gratuito e exclusivo. Já os clientes detentores dos Cartões TAP Miles & Go Gold e Navigator e dos Cartões Star Alliance Gold terão o acesso para si e mais um acompanhante.

Outros clientes que estiverem voando TAP, mas que não se enquadrem nas hipóteses anteriores, também poderão adquirir os acessos aos lounges através das plataformas da companhia aérea.

‌



“Estamos sempre buscando novas parcerias que possam incrementar a experiência do cliente para oferecer ainda mais conforto e conveniência aos viajantes brasileiros e internacionais. Por isso,essa parceria inédita com a TAP e seu programa de fidelidade é uma grande oportunidade de mostrarmos a excelência do nosso serviço a um novo público, abrindo nossa marca ao mercado europeu em parceria com a TAP”, destaca Rute Scheliga, CEO da Advantage.

Sobre a Advantage

‌



Com vinte salas VIPs pelo país, a Advantage VIP é uma das principais empresas do segmento. As salas são equipadas com Wi-Fi de alta velocidade, banheiros individuais e espaços reservados e silenciosos. A empresa está presente em São Paulo (Congonhas e Guarulhos), Rio de Janeiro (Santos Dumont e Jacarepaguá), Curitiba, Foz do Iguaçu, Joinville, João Pessoa, Belo Horizonte, Maceió, Natal, Campina Grande, Juazeiro do Norte, Jericoacoara e Campo Grande. Conta com parcerias de acesso com o Priority Pass, Lounge Key, Visa Infinite, Mastercard Black, Elo Nanquim e Elo Nanquim Diners.





Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.