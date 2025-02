Aena apresenta expectativas para 2025 e resultados dos investimentos no Aeroporto do Recife Aena também comemora um novo destino internacional para o aeroporto. Com a chegada da cidade do Porto, o aeródromo passa a contar com oito rotas para outros países Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 24/01/2025 - 17h11 (Atualizado em 24/01/2025 - 17h11 ) twitter

Com 9,5 milhões de passageiros em 2024, o aeródromo da capital pernambucana bate o seu recorde de movimentação Divulgação Aena Brasil

Depois de um recorde histórico de 9,5 milhões de passageiros em 2024, distribuídos em mais de 91 mil operações de pousos e decolagens, o Aeroporto Internacional do Recife inicia o ano de 2025 consolidando suas rotas internacionais, que chegam a oito, e lançando um projeto de desenvolvimento imobiliário para o entorno do aeródromo. O anúncio foi realizado nesta sexta-feira (24) em um encontro com o trade turístico e a imprensa, na sala VIP do embarque internacional, administrada pelo W Group.

Maior operadora aeroportuária do Brasil e do mundo, a concessionária que administra o terminal da capital pernambucana também fez uma apresentação sobre os investimentos realizados nos últimos anos e o seu impacto positivo nos resultados de 2024.

Com aumento de 60% da capacidade operacional e totalmente renovado para oferecer uma experiência de viagem completa, no ano passado, o aeródromo chegou a movimentar 33.092 passageiros num único dia, em 9 de janeiro, distribuídos em 262 voos. O número é cerca de 25% superior à média diária, de 26.212 viajantes. No período, o Aeroporto do Recife também registrou o crescimento consistente das operações internacionais, que chegaram a 2.265 movimentações, somando 343 mil embarques e desembarques. Com a entrada de um voo regular da Azul para a cidade do Porto (POR), os pernambucanos podem voar direto do Recife para oito destinos.

‌



Os outros são Lisboa (POR), Orlando (EUA), Fort Lauderdale (EUA), Santiago (CHI), Buenos Aires (ARG), Montevidéu (URU) e Assunção (PAR). A capacidade de crescimento é resultado dos investimentos realizados pela Aena no aeroporto.

O terminal de passageiros passou de 50 mil m² para 70 mil m², uma ampliação de 40% em relação ao espaço anterior. Assim, as áreas destinadas ao uso comercial chegaram a 7.626 m², com 70 pontos para negócios, atraindo novas marcas de lojas, cafés e restaurantes e oferecendo uma gama mais variada de serviços. Além disso, a W Group inaugurou duas salas VIP. Uma delas fica localizada no espaço reversível de embarque internacional, podendo atender também voos domésticos.

‌



Além de comemorar os números excelentes, a concessionária ainda apresentou, durante o encontro, um projeto de desenvolvimento imobiliário. Fundamentado em um conceito ousado de inovação urbana e desenvolvimento imobiliário, o projeto vai transformar o entorno do Aeroporto do Recife numa área vibrante, com novos serviços e oportunidades para a população local. Serão disponibilizados 550 mil m2 de área livre. Espaços mal aproveitados vão dar lugar a um complexo de centros logísticos, comerciais, hotéis, empresariais, empreendimentos de esportes e lazer e outras realizações que tenham sinergia com a operação aeroportuária. O objetivo é também melhorar a infraestrutura local, fomentar a economia e atender a demandas de moradores e passageiros.

O projeto contará com um novo espaço de convivência, o Terminal Intermodal, que está em fase de construção, integrado à Praça Salgado Filho. A iniciativa inclui áreas verdes, comércio, obras de arte e a restituição de patrimônio histórico, incorporados a um centro de múltiplos usos, aberto para a mobilidade e o lazer da população. O lugar vai concentrar serviços de transporte, como veículos por aplicativos e de turismo, exposição artística, cafés e lanchonetes. A infraestrutura local também sofre intervenções com a recuperação das calçadas na fachada do aeroporto, replantio de árvores adequadas ao espaço, drenagem para evitar alagamentos, e implantação de ciclofaixas e passagens no mesmo nível das calçadas para melhorar a acessibilidade. A previsão é que a obra seja entregue até o final de 2025.

‌



Outro ponto que vem chamando a atenção é a decoração regionalizada no aeródromo, com marcas da cultura local. Desde a entrada, no saguão de embarque, destaca-se a iluminação com pontos de luz ornamentados por sombrinhas de frevo. A praça de alimentação é outro ponto alto, com mobiliário inspirado na gastronomia local (bolo de rolo, tapioca e macaxeira) num espaço muito mais moderno e acolhedor. Além disso, as novas salas do embarque norte, decoradas com enormes painéis dedicados ao casario de Olinda e ao Carnaval, aproximam turistas e pernambucanos da maior festa do Recife e de Olinda.

