Aena apresenta expectativas para 2025 e resultados dos investimentos realizados no Aeroporto de Juazeiro do Norte Aeródromo registrou quase 500 mil passageiros e mais de 7,5 mil operações em 2024 Luiz Fara Monteiro 20/01/2025 - 18h09

No dia mais movimentado do ano, 2.315 viajantes passaram pelo terminal Junot Lacet Filho

Com cerca de 500 mil passageiros, mais de 7,5 mil operações de pousos e decolagens em 2024, nova sala VIP, uma oferta comercial renovada e proporcionando experiências de viagem muito mais confortáveis no Aeroporto de Juazeiro do Norte, a Aena reuniu o trade turístico, nesta segunda-feira (20), para anunciar as expectativas do aeródromo para 2025.

Maior operadora aeroportuária do Brasil e do mundo, a concessionária que administra o terminal do Cariri fez uma apresentação sobre os investimentos realizados nos últimos anos e o seu impacto positivo nos resultados de 2024. O crescimento em 2025 está em linha com o alcançado no ano passado, com uma alta em torno de 3% na oferta de assentos. Em 2024, o aeródromo chegou a movimentar 2.315 passageiros num único dia, em 8 de julho, distribuídos em 18 operações de pousos e decolagens. O número é quase o dobro da média diária, que ficou em 1.363 viajantes.

Além da movimentação regular, o terminal que atende o Cariri está pronto também para apoiar o desenvolvimento da região durante eventos de grande público. Na Expocrato 2024, por exemplo, o total de pousos e decolagens foi 46% superior aos índices registrados em 2023. Contando com cinco posições de aeronaves no pátio da aviação comercial, além de um segundo pátio, totalmente reconstruído e requalificado para atender à aviação geral, Juazeiro do Norte tem capacidade para receber um grande número de operações com o mesmo padrão de qualidade.

Dentro das transformações implementadas pela Aena que vêm se destacando em Juazeiro do Norte, estão os investimentos realizados para a configuração de um novo mix comercial. O aeroporto ganhou uma sala VIP, operada pela Advantage, e um maior número de lojas, cafés, restaurantes, oferecendo uma gama mais variada de serviços. Essa mudança foi possível graças à expansão do terminal de passageiros, que foi totalmente renovado durante as melhorias estruturais. Além de quase triplicar de tamanho – de 2,5 mil m² para 6,5 mil m² –, a edificação teve as áreas antigas demolidas e reconstruídas, dotando o Cariri de infraestruturas muito mais modernas, seguras e confortáveis.

O Aeroporto de Juazeiro do Norte também se sobressaiu, nacional e internacionalmente, devido aos aportes realizados pela Aena na área de sustentabilidade. O projeto de eficiência hídrica do aeródromo foi reconhecido com o “Green Airport Recognition”, durante o evento anual do Conselho Internacional de Aeroportos da América Latina e Caribe (ACI-LAC), e com o Prêmio Innova, oferecido pela Espanha e ao qual concorrem todos os 79 aeroportos da rede Aena no mundo. Além disso, a Agência Nacional de Aviação Civil o classificou entre os três mais sustentáveis do Brasil em sua categoria. A iniciativa premiada desenvolve soluções de aproveitamento de água para enfrentar os desafios do clima semiárido.

