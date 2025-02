Aena apresenta expectativas para 2025 e resultados dos investimentos realizados no Aeroporto de João Pessoa No dia mais movimentado do ano, quase sete mil viajantes passaram pelo terminal. O número é 57,3% maior do que a média diária e demonstra a capacidade de crescimento do aeroporto Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 22/01/2025 - 17h24 (Atualizado em 22/01/2025 - 17h24 ) twitter

Investimentos comerciais atraíram novas marcas de lojas, cafés e restaurantes, além de uma sala VIP para o terminal de passageiros Rafael Passos

Maior operadora aeroportuária do Brasil e do Mundo, a Aena reuniu a imprensa e representantes do trade turístico da Paraíba para anunciar as expectativas de 2025 e apresentar os resultados dos investimentos realizados no Aeroporto de João Pessoa. O evento aconteceu na tarde desta quarta-feira (22), na Advantage VIP Lounge, espaço inaugurado no ano passado para oferecer mais uma opção de conforto e exclusividade aos passageiros.

Em 2024, o Aeroporto de João Pessoa registrou mais de 1,6 milhão de passageiros, número que representa um aumento de 12,2% em relação ao ano anterior. Além disso, foram mais de 15,5 mil pousos e decolagens, com uma alta de 17,2%. A movimentação de cargas também foi destaque na capital paraibana. Mais de 3,6 mil toneladas foram transportadas no ano passado, 30% a mais do que em 2023. O crescimento consistente sob gestão da Aena também está previsto para 2025, com uma alta em torno de 5% na oferta de assentos.

Em 2024, o aeródromo chegou a movimentar 6.902 passageiros num único dia, em 14 de janeiro, distribuídos em 47 operações de pousos e decolagens. O número é 57,3% maior do que a média diária, que ficou em 4.387 viajantes. Além da movimentação regular, o terminal paraibano também está pronto para apoiar o desenvolvimento da região durante eventos de grande público, assim como nos Jogos da Juventude, em novembro de 2024.

Durante o período da competição, o aeroporto registrou mais de 148 mil passageiros, volume 22% superior ao mesmo mês de 2023. A capacidade de crescimento é resultado dos investimentos realizados pela Aena no aeroporto. Com 11 mil m² de ampliação e três novas posições no pátio de aeronaves, João Pessoa tem capacidade para receber 60% a mais de voos simultâneos.

‌



Atualmente, 13 rotas conectam a capital paraibana ao Brasil e ao mundo, com ligações diretas para Recife (PE), Salvador (BA), Galeão (RJ), Brasília (DF), Confins (MG), Uberlândia (MG), Guarulhos (SP), Congonhas (SP), São José do Rio Preto (SP), Ribeirão Preto (SP), Viracopos (SP) e Goiânia (GO). Buenos Aires, na Argentina, completa a lista como o destino internacional.Dentro das transformações implementadas pela Aena que vêm se destacando em João Pessoa, estão os investimentos realizados para a configuração de um novo mix comercial.

O aeroporto ganhou uma sala VIP, operada pela Advantage, e um maior número de lojas, cafés, restaurantes – 11 ao todo –, oferecendo uma gama mais variada de serviços. Essa mudança foi possível graças à expansão do terminal de passageiros que, totalmente renovado durante as obras de melhorias estruturais, ampliou para 1.042 m² a área comercial. Outro ponto que vem chamando a atenção é a decoração regionalizada, com marcas da arte da cultura locais, instalada no Aeroporto de João Pessoa.

‌



As novidades estão em todas as áreas, começando pela fachada, decorada por um colorido mural de arte urbana, feita pelo coletivo de artes @nois.tudin. Logo na entrada, um acolhedor espaço de convivência também tem se destacado.O Aeroporto de João Pessoa também se destacou na área de sustentabilidade. No prêmio anual Aeroportos Sustentáveis da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o aeródromo conquistou a segunda colocação na categoria de até cinco milhões de passageiros por ano.

A Aena investiu em cortinas de ar, uso de películas de controle solar, emprego de lâmpadas eficientes, automação do sistema de climatização com uma central de água gelada e medição inteligente (Smart Metering), além sensores de temperatura e válvulas de vazão.

