Aena assina contrato para obras de ampliação em quatro aeroportos do Pará Os terminais de passageiros dos aeroportos de Santarém, Marabá e Carajás terão mais que o triplo do tamanho atual, enquanto a área de Altamira será quase o dobro Luiz Fara Monteiro 14/02/2025 - 17h53

A Aena, maior operadora aeroportuária do Brasil e do mundo, assinou o contrato com o Consórcio Nova Engevix & PowerChina para a realização de obras de ampliação e modernização dos quatro aeroportos do Pará administrados pela concessionária. Os serviços devem ter início nos próximos dias, após a emissão de todas as licenças necessárias, e a conclusão está programada para junho de 2026. Durante os trabalhos, está prevista a contratação de dois mil funcionários para atuar nos quatro aeródromos: Santarém, Marabá, Altamira e Carajás.

As reformas incluem ampliações significativas nos terminais de passageiros. Em Carajás, a área será cinco vezes maior, passando de 800 m² para 4.000 m². Santarém terá mais que o triplo do espaço atual, indo de 1.300 m² para 4.400 m². A proporção é semelhante à de Marabá, com uma expansão de 1.800 m² para 5.100 m². Já Altamira cresce de 1.200 m² para 2.900 m².

Além disso, serão implementados recursos de segurança em todos os aeródromos, como novas áreas de escape nas cabeceiras, faixas preparadas na pista e melhorias nas operações de pouso e decolagem. As iniciativas da Aena têm como objetivo atender à crescente demanda de passageiros e garantir que os aeroportos operem de forma moderna e alinhada aos padrões internacionais.

‌



“Estamos orgulhosos em contribuir para o desenvolvimento da infraestrutura aeroportuária do Brasil. Nosso compromisso é com a eficiência operacional, o conforto dos passageiros e a segurança em todos os nossos terminais”, afirma o diretor-presidente da Aena Brasil, Santiago Yus. As obras de ampliação e modernização dos aeroportos administrados pela concessionária no Pará beneficiam diretamente as regiões atendidas, contribuindo para a expansão do turismo e da economia.

“São obras grandiosas, que irão movimentar muito a economia da região e deixarão um imenso legado para o estado do Pará. Estamos muito felizes em fazer parte deste empreendimento e contribuir para a modernização da infraestrutura aeroportuária do país”, afirma Fernando Schmidt, diretor do consórcio construtor CCBN.

‌



A Nova Engevix Engenharia completa 60 anos em 2025, com atuação em diversos setores de infraestrutura. A empresa participou integralmente das primeiras concessões aeroportuárias do Brasil, tendo executado as obras dos aeroportos de Brasília, Natal e Manaus.

A PowerChina é uma das maiores construtoras do mundo, presente em mais de 130 países e desde 2010 vem atuando no Brasil, consolidando sua posição com mais estas grandes Obras.

‌



Veja as principais mudanças em cada aeroporto da Aena no Pará

SANTARÉM

O Aeroporto de Santarém ganhará um terminal de passageiros mais de três vezes maior que o atual, garantindo mais conforto e fluidez no embarque e desembarque. A área pública será ampliada, e novos espaços para check-in, segurança e restituição de bagagens tornarão o atendimento mais ágil e organizado.

Além da ampliação do terminal, a reconfiguração do pátio de aeronaves, a instalação de novos sistemas de aproximação e melhorias no acesso ao aeroporto elevarão os padrões operacionais e de segurança. Com essas mudanças, Santarém contará com um aeroporto mais moderno e funcional, impulsionando o desenvolvimento da região e fortalecendo sua conectividade aérea.

Principais melhorias:

Ampliação do terminal de 1.300 m² para 4.400 m²

Sala de embarque com quatro portões e 700 m²

Superfície da área pública será quatro vezes maior que a atual

Balcões de check-in com 20 posições e 161 m²

Dois controles de segurança (raios-X) em área de 150 m²

Restituição de bagagem com duas esteiras, numa área de 269 m²

Reconfiguração do pátio de estacionamento para oito aeronaves

Novas áreas de escape no final da pista, em ambas as cabeceiras

Remodelação do meio-fio no acesso ao aeroporto

Instalação do Indicador de Trajetória de Aproximação de Precisão (PAPI)

MARABÁ

O Aeroporto de Marabá passará por uma grande modernização para atender melhor seus passageiros e acompanhar o crescimento da região. As obras incluem a ampliação do terminal, além de melhorias nas áreas de check-in, segurança e restituição de bagagens. Essas mudanças garantirão um atendimento de maior qualidade, elevando o padrão da infraestrutura aeroportuária local. As intervenções também incluem ajustes na área externa, como a ampliação da via de pedestres, facilitando o acesso ao aeroporto.

Principais melhorias:

Ampliação do terminal de passageiros de 1.800 m² para 5.100 m²

Sala de embarque com quatro portões e 630 m²

Superfície da área pública será 3,6 vezes maior que a atual

Balcões de check-in com 13 posições e 150 m²

Dois controles de segurança (raios-X) em área de 70 m²

Restituição de bagagem com duas esteiras, numa área de 270 m²

Pátio de estacionamento para quatro aeronaves tipo C

Novas áreas de escape no final da pista, em ambas as cabeceiras

Ampliação da via de pedestres

Revitalização do pavimento da pista e do pátio de estacionamento de aeronaves

CARAJÁS

O Aeroporto de Carajás ganhará um terminal de passageiros cinco vezes maior que o atual, passando de 800 m² para 4.000 m². Essa expansão garantirá mais conforto e eficiência, com um ambiente amplo e moderno para embarque e desembarque. A área pública terá um crescimento significativo, sendo 14 vezes maior que a atual. A segurança operacional será reforçada com novas áreas de escape na pista e a instalação do Indicador de Trajetória de Aproximação de Precisão (PAPI). Na área externa, a ampliação do estacionamento trará mais comodidade a todos os usuários.

Principais melhorias:

Ampliação do terminal de 800 m² para 4.000 m²

Sala de embarque com dois portões e 380 m²

Superfície da área pública será 14 vezes maior que a atual

Balcões de check-in com nove posições e 45 m²

Controle de segurança (raios-X) em área de 140 m²

Restituição de bagagem com uma esteira, numa área de 170 m²

Pátio de estacionamento para até três aeronaves

Novas áreas de escape no final da pista, em ambas as cabeceiras

Nova área técnica

Ampliação do estacionamento

Novos edifícios de apoio

Nova via de acesso para Seção Contra Incêndio

Instalação de Indicador de Trajetória de Aproximação de Precisão (PAPI)

ALTAMIRA

A ampliação do terminal do Aeroporto de Altamira melhorará o fluxo de passageiros, com mais espaço para embarque, desembarque, check-in e restituição de bagagens. O pátio de aeronaves será expandido, novas áreas de escape aumentarão a segurança, e a via de pedestres será readequada para melhor circulação. Além disso, novos edifícios de apoio e tecnologias de navegação reforçarão a operação aeroportuária, garantindo mais conforto e eficiência para os usuários.

Principais melhorias:

Ampliação do terminal de 1.200 m² para 2.900 m²

Sala de embarque com dois portões e 370 m²

Superfície da área pública será 3,6 vezes maior que a atual

Balcões de check-in com oito posições e 70 m²

Controle de segurança (raios-X) em área de 100 m²

Restituição de bagagem com uma esteira, numa área de 180 m²

Pátio de estacionamento para até três aeronaves

Novas áreas de escape no final da pista, em ambas as cabeceiras

Adequação da via de pedestres do lado ar

Ampliação de pátio para aeronaves da aviação geral

Instalação do Indicador de Trajetória de Aproximação de Precisão (PAPI)

Novos edifícios de apoio.

