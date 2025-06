Aena celebra início das obras de modernização dos seus Aeroportos em Mato Grosso do Sul Investimento amplia capacidade e infraestrutura dos Aeroportos Internacionais de Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 18/06/2025 - 01h25 (Atualizado em 18/06/2025 - 01h25 ) twitter

Projetos dos aeroportos do Mato Grosso do Sul Duda Meaurio/Divulgação

A Aena, maior operadora aeroportuária do Brasil e do mundo, realizou, nesta terça-feira (17), uma cerimônia comemorativa para marcar o início das obras de ampliação e modernização dos Aeroportos Internacionais de Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. O evento também celebrou a inauguração da Sala Multissensorial do Aeroporto Internacional de Campo Grande, espaço dedicado ao acolhimento de passageiros com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras neurodivergências.

A solenidade contou com a presença do diretor-presidente da Aena Brasil, Santiago Yus; do governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel; do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho; da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet; do secretário nacional de Aviação Civil, Tomé Franca; e do diretor-presidente substituto da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Roberto Honorato, entre outras autoridades.

“Estamos construindo aeroportos mais modernos, acessíveis e preparados para o futuro. Essa transformação reforça o compromisso da Aena com a qualidade dos serviços e o desenvolvimento das regiões onde atua”, afirmou Santiago Yus.

As obras, que já foram iniciadas, fazem parte da Fase 1B do contrato de concessão e deverão ser concluídas até junho de 2026. O consórcio responsável pela execução dos trabalhos é formado pelas construtoras Construcap e Copasa.

Entre as melhorias previstas para o Aeroporto Internacional de Campo Grande, estão a construção de um novo pavimento no terminal de passageiros, com a instalação de três pontes de embarque (fingers). Com isso, a capacidade do aeroporto passará para 2,6 milhões de passageiros por ano (85% maior que a atual).

Para Ponta Porã, as obras estruturais vão triplicar a área do terminal de passageiros, que passará de 800 m² para 2.600 m². Já em Corumbá, o crescimento será dos atuais 1.950 m² para 2.850 m². Em ambos, a capacidade será de 100 mil embarques e desembarques por ano, ao final das obras. A expansão dos aeroportos de Mato Grosso do Sul representa um marco importante para a mobilidade regional e nacional, promovendo integração, turismo e desenvolvimento econômico para o estado e para toda a região Centro-Oeste do Brasil.

Sala Multissensorial

Durante a cerimônia, também foi inaugurada a nova Sala Multissensorial do Aeroporto Internacional de Campo Grande. Localizado na sala de embarque, o novo espaço para acolhimento de pessoas neurodivergentes foi desenvolvido para promover a inclusão. Com área de 15,6 m², tem capacidade para até seis pessoas simultaneamente e conta com fibras óticas sensoriais, painéis interativos, projetores de estrelas e nuvens cromáticas no teto, além de assentos de aeronaves para simulação do uso de cintos de segurança.

Além de Campo Grande, os Aeroportos do Recife e de Congonhas contam com ambientes semelhantes. Outras salas multissensoriais também estão em fase de implantação nos aeroportos de Maceió, João Pessoa, Aracaju e Uberlândia. Já terminais como Santarém, Juazeiro do Norte, Montes Claros e Uberaba dispõem de espaços reservados para passageiros com TEA e outras neurodivergências, que também serão instalados em Marabá e Corumbá.Melhorias previstas por aeroporto:

Aeroporto Internacional de Campo Grande

Ampliação do terminal de passageiros de 10.000 m² para 12.000 m²

Construção de novo pavimento no terminal

Instalação de três pontes de embarque

Nova área para o parque de abastecimento de aeronaves (mobilização após a fase 1B)

Pátio com 11 posições para estacionamento de aeronaves comerciais

Aumento da capacidade para 2,6 milhões de passageiros por ano (85% maior)

Check-in com 20 posições

Sala de embarque com 7 portões e 1.830 m²

Infraestrutura para receber voos internacionais

Aeroporto Internacional de Ponta Porã

Ampliação do terminal de passageiros de 800 m² para 2.600 m²

Sala de embarque com 2 portões e 350 m²

Check-in com 8 posições

Novas áreas de escape no final da pista, em ambas as cabeceiras

Pátio com 3 posições para estacionamento de aeronaves

Aumento da capacidade para 100 mil passageiros por ano (70% maior)

Novo estacionamento de veículos

Aeroporto Internacional de Corumbá

Ampliação do terminal de passageiros de 1.950 m² para 2.850 m²

Sala de embarque com 2 portões e 350 m²

Check-in com 6 posições

Novas áreas de escape no final da pista, em ambas as cabeceiras

Pátio com 4 posições para estacionamento de aeronaves

Aumento da capacidade para 100 mil passageiros por ano (100% maior)

Instalação de PAPI na cabeceira 09

Superfície da área pública será duplicada.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.