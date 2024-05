Aena cria pontos para coleta de doações ao Rio Grande do Sul em 17 aeroportos

Alto contraste

A+

A-

Aeroportos Aena Brasil: ajuda para o Rio Grande do Sul (Aena Brasil)

Administradora de 17 aeroportos no Brasil, a Aena mobiliza todos os seus equipamentos no país para arrecadar donativos destinados às vítimas dos temporais e enchentes no Rio Grande do Sul. Cada um dos aeródromos geridos pela concessionária funciona como ponto de coleta, e o material será transportado gratuitamente pelas companhias aéreas e pela Força Aérea Brasileira (FAB) até municípios gaúchos.Podem ser doados itens como água potável, produtos de higiene, alimentos não perecíveis e roupas. Não podem ser doados itens como óleo de cozinha, produtos corrosivos e/ou inflamáveis. Os pontos de coleta estarão sinalizados em cada um dos aeroportos - em Congonhas, por exemplo, há um ponto ao lado da escada rolante do embarque e outro no escritório da Aena, que fica no saguão central do 2º andar.Aeroportos com pontos de coleta:Aeroporto de Congonhas Aeroporto do Recife Aeroporto de Maceió Aeroporto de Campo GrandeAeroporto de João Pessoa Aeroporto de Aracaju Aeroporto de Uberlândia Aeroporto de Campina GrandeAeroporto de Juazeiro do Norte Aeroporto de Montes Claros Juazeiro de Uberaba Aeroporto de Santarém Aeroporto de Marabá Aeroporto de Carajás Aeroporto de Altamira Aeroporto de Ponta Porã Aeroporto de Corumbá -- Sobre a Aena BrasilAena Brasil é marca registrada da espanhola Aena, considerada a maior operadora aeroportuária do mundo, em número de passageiros, pelo Conselho Internacional de Aeroportos, gerindo 78 aeroportos e dois heliportos em cinco países. A companhia também é a maior do país, administrando 17 aeroportos, em nove estados brasileiros, sendo responsável por 20% da malha aérea nacional e pela gestão de Congonhas, o segundo maior em número de embarques e desembarques. Em 2023, seus aeroportos movimentaram mais de 410 milhões de passageiros, sendo 283 milhões na Espanha e 41 milhões no Brasil. Desde 2020, gere os equipamentos de infraestrutura do Recife (PE), Maceió (AL), João Pessoa (PB), Aracaju (SE), Juazeiro do Norte (CE) e Campina Grande (PB). Em 2023, assumiu Congonhas (SP), Campo Grande (MS), Uberlândia (MG), Santarém (PA), Marabá (PA), Montes Claros (MG), Parauapebas (PA), Uberaba (MG), Altamira (PA), Ponta Porã (MS), Corumbá (MS). Os dois blocos são administrados por diferentes sociedades de propósito específico: Aeroportos do Nordeste do Brasil (ANB) e Bloco de Onze Aeroportos do Brasil (BOAB). Na Espanha, a Aena opera 46 aeroportos e 2 heliportos. É acionista controlador, com 51%, do aeroporto de Londres-Luton no Reino Unido, além de participar na gestão de aeroportos no México (12) e Jamaica (2).