Aena e quatro dos seus aeroportos são destaque nos prêmios Aviação + Brasil 2025 e Inovação e Acessibilidade Concessionária foi reconhecida em Inovação e Acessibilidade por um projeto desenvolvido para o Aeroporto de Congonhas Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 29/05/2025 - 10h57 (Atualizado em 29/05/2025 - 10h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os aeroportos do Recife e de Maceió receberam o Prêmio Aviação + Brasil no quesito pontualidade Divulgação Aena Brasil

A Aena foi destaque no Prêmio Aviação + Brasil 2025, promovido pelo governo federal, através do Ministério de Portos e Aeroportos, Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em parceria com o grupo Brasil Export. A maior operadora aeroportuária do país recebeu o reconhecimento Inovação e Acessibilidade por um projeto desenvolvido para o Aeroporto de Congonhas. Além disso, quatro aeroportos administrados pela concessionária se notabilizaram durante a cerimônia de premiação, que aconteceu na noite da terça-feira (27), em Brasília.

Os terminais do Recife e de Maceió saíram premiados no quesito pontualidade. Já Uberlândia e Campina Grande foram eleitos os melhores aeroportos regionais do Sudeste e do Nordeste, respectivamente.Diretor-geral da Aena Brasil, Joaquín Rodríguez destaca o esforço diário para garantir a melhor experiência possível aos passageiros.

“Esse reconhecimento é fruto do compromisso cotidiano com a excelência no atendimento, da eficiência operacional e do trabalho conjunto com todas as instituições que atuam nos terminais. A premiação nos incentiva a continuar comprometidos em manter os mais altos padrões de qualidade e pontualidade nos nossos aeroportos.”

O Aviação + Brasil 2025 visa reconhecer os resultados alcançados na Pesquisa de Satisfação dos Passageiros, conduzida pela Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC) ao longo do ano de 2024. O Aeroporto Internacional do Recife foi eleito o mais pontual do país, entre os terminais com movimentação de 5 a 10 milhões de passageiros por ano. Já o Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares - Maceió foi reconhecido como o aeroporto mais pontual na categoria de 1 a 5 milhões de passageiros. Essa foi a décima edição do prêmio, que tem o objetivo incentivar a busca pela qualidade e excelência na prestação de serviços aeroportuários. Desde 2022, a pesquisa passou a avaliar aeroportos regionais que têm movimentação de 100 mil a 2 milhões de passageiros. Dentro desta categoria, Uberlândia e Campina Grande foram reconhecidos como os melhores aeroportos do Sudeste e Nordeste, respectivamente.

‌



HISTÓRICO POSITIVO

A Aena se destaca no Prêmio Aviação + Brasil desde que chegou ao país. Entre os terminais com movimentação de 5 a 10 milhões de passageiros por ano, o Aeroporto do Recife foi eleito o mais pontual pelo quarto ano consecutivo. No ano passado, Uberlândia também já havia sido considerado o melhor aeroporto regional do Sudeste. Já Campina Grande também recebeu o prêmio de melhor aeroporto regional do Nordeste em 2022. Além da distinção entre os nordestinos, o terminal campinense também alcançou a segunda melhor pontuação entre todos os aeroportos regionais, registrando nota de geral de 4,61, numa pontuação que vai de 0 a 5.

‌



PRÊMIO ESPECIAL

O prêmio especial de Inovação e Acessibilidade, alcançado com um plano operacional criado pela Aena para o Aeroporto de Congonhas, distingue as melhores práticas voltadas à inclusão de passageiros com mobilidade reduzida e outras necessidades de assistência adicional em toda a jornada aeroportuária. Além disso, ressalta iniciativas inovadoras e com potencial de replicação no setor aéreo nacional. Em 2024, cerca de 64 mil passageiros com necessidades especiais foram atendidos em Congonhas. As operações com um ou mais passageiros que demandam assistência adicional corresponderam a 24,5% do total de voos registrados, evidenciando a relevância desse atendimento na rotina operacional. Novos procedimentos possibilitaram um crescimento de 23% no uso das pontes de embarque para passageiros com mobilidade reduzi

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.