Aena traz expectativas para 2025 e resultados dos investimentos realizados no Aeroporto de Campina Grande Período junino movimentou 34.803 passageiros, 53,8% a mais do que em 2023; já as operações tiveram uma alta de 61% Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 23/01/2025 - 16h24 (Atualizado em 23/01/2025 - 16h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aeródromo registrou mais de 260 mil embarques e desembarques, e mais de cinco mil pousos e decolagens em 2024 Aena Brasil

Acompanhando as transformações no Aeroporto de Campina Grande, a Aena reuniu a imprensa e representantes do trade turístico da Paraíba para apresentar os resultados dos investimentos realizados no aeródromo. Maior operadora aeroportuária do Brasil e do Mundo, a concessionária que administra o terminal também anunciou as expectativas para 2025. O evento aconteceu na manhã desta quinta-feira (23), na Advantage VIP Lounge, uma das novidades inauguradas no ano passado para oferecer mais uma opção de conforto e exclusividade aos passageiros.

Com o dobro da capacidade operacional e totalmente renovado para oferecer uma experiência de viagem completa, o Aeroporto de Campina Grande registrou mais de 260 mil passageiros em 2024, número que representa um aumento de 15% em relação ao ano anterior. Além disso, foram mais de cinco mil operações de pousos e decolagens, com uma alta de 23,9% comparada a 2023.

Em 2024, o aeródromo chegou a movimentar 1.683 passageiros num único dia, em 22 de junho, distribuídos em 21 voos. O número é 72% maior do que a média diária, que ficou em 978 viajantes. A data corresponde ao São João, quando o aeroporto movimentou 34.803 passageiros no mês, 53,8% a mais do que em 2023. As operações também cresceram no período junino, com uma alta de 61%, passando de 507 pousos e decolagens para 817.

‌



A capacidade de crescimento é resultado dos investimentos realizados pela Aena no aeroporto. Com 800m² a mais de área, o terminal de passageiros oferece muito mais conforto. Outra novidade inaugurada no ano passado foi a requalificação do estacionamento, que ganhou mais espaço e segurança, sendo administrado pela SMS Estacionamentos, especialista em mobilidade urbana e sustentabilidade. Ao todo, 132 vagas para carros e outras 20 para motocicletas estão disponíveis 24 horas por dia.

Com 408 m² de área, o novo mix comercial foi um dos destaques das transformações implementadas pela Aena em Campina Grande. O aeroporto recebeu um maior número de lojas e cafés – sete ao todo –, oferecendo uma gama mais variada de serviços. Além disso, a Advantage inaugurou uma ampla sala VIP, com 220m². O espaço fica localizado no antigo terraço panorâmico, abre todos os dias e oferece banheiros individuais, TVs, sofás, poltronas, mesas e uma sala de reunião, além de bebidas e comidas.

‌



O Aeroporto de Campina Grande também se sobressaiu na área de sustentabilidade, alcançando pelo segundo ano seguido as primeiras colocações no prêmio anual de Aeroportos Sustentáveis da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O aeródromo ficou com uma pontuação de 93,06%, conquistando o quarto lugar em sua categoria – Classe 1, a mais concorrida das quatro –, que opera até 200 mil passageiros por ano, marcando um crescimento de mais de 10% em comparação com o ano de 2023.

Outro ponto que vem chamando a atenção é a decoração regionalizada no aeródromo, com marcas da arte e da cultura locais. Para a fachada, a pedido da Aena, foi criado um painel com o tema da peça Auto da Compadecida. A obra dialoga com o mosaico idealizado pelo autor do texto, Ariano Suassuna, em homenagem a seu pai, que dá nome ao Aeroporto João Suassuna. A pintura é assinada pelo coletivo Nois Tudin.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.