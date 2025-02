Aéreas brasileiras ofertam 2 milhões de assentos para voos no Carnaval Serão 115 mil assentos adicionais sexta-feira, 28 de fevereiro, e Quarta-Feira de Cinzas, 5 de março, diz a ABEAR Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 18/02/2025 - 16h48 (Atualizado em 18/02/2025 - 16h48 ) twitter

ABEAR: 2 milhões de assentos para voos no Carnaval Lucas Batista

As empresas aéreas brasileiras vão ofertar, durante o Carnaval de 2025, 2 milhões de assentos para voos domésticos e internacionais, o que representa crescimento de 6% em relação ao volume disponibilizado no feriado do ano passado. Ao todo, serão 115 mil assentos adicionais. O levantamento é da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR) e leva em consideração o período de sexta-feira (28 de fevereiro) até a Quarta-Feira de Cinzas (5 de março).

No recorte dos estados, o Rio de Janeiro, tradicional destino para o Carnaval, terá 21 mil assentos domésticos adicionais neste ano, com destaque para voos ligando o estado com São Paulo, Espírito Santo e Pernambuco. No segmento internacional, o Rio terá um incremento de 3 mil assentos em voos para Argentina, Chile e Uruguai.

Já em São Paulo a oferta doméstica teve um acréscimo de 42 mil assentos. O estado terá ainda 7 mil novos assentos em voos para os Estados Unidos, Porto e Lisboa (Portugal), Buenos Aires (Argentina), Montevidéu (Uruguai) e Santiago (Chile) operados nos aeroportos de Guarulhos e Campinas.

Destaque também para o crescimento da oferta doméstica em Brasília (+ 9 mil assentos), Santa Catarina (+ 8 mil), Mato Grosso (+ 4 mil), Pernambuco (+ 4 mil), Mato Grosso do Sul e Paraná (+ 2 mil cada).

Operação especial no período da folia

As companhias AZUL, GOL, LATAM e VOEPASS estruturaram uma operação especial no período para atender o aumento de passageiros nos principais aeroportos. Haverá reforço nos serviços de balcão, sala de embarque, check-in, orientação para o uso de totens de autoatendimento, manuseio de bagagens e segurança, com incremento nos sistemas de Call Center, manutenção e centros de operações.

