Aéreas querem melhorar atendimento aos passageiros com conectividade de última geração SITA Connect Fly oferece um sistema gerenciado por SD-WAN para atendimento ao público em aeroportos Luiz Fara Monteiro 04/09/2025 - 16h17

Versa: novo serviço de conectividade

Companhias aéreas estão sob crescente pressão para modernizar os sistemas de atendimento de passageiros. Muitas ainda contam com redes e fornecedores ultrapassados, levando a custos elevados, lacunas de segurança e atrasos no aeroporto. Para ajudar a enfrentar esses desafios, a SITA lançou o Connect Fly (Voo Conectado, em tradução livre), um novo serviço de conectividade gerenciado pela Versa - líder global em tecnologia SASE (Secure Access Service Edge, ou “Limite de Serviço de Acesso Seguro,” em tradução livre).

O SITA Connect Fly fornece às companhias a à indústria de transportes uma maneira mais rápida e segura de conectar Sistemas de Controle de Decolagem (DCS) e aplicativos diretamente às estações de atendimento aos passageiros, como os quiosques de check-in. Com conectividade comprovada Versa SD-WAN, que oferece redes modernas definidas por software e proteção cibernética integrada, as linhas aéreas podem ter suas operações simplificadas, resiliência fortalecida e reduzir o tempo necessário para abertura de novas estações de meses para semanas.

Para passageiros, o resultado é menos espera no check-in e no embarque, mais confiança na segurança de dados pessoais e uma experiência fluida de ponta a ponta.

“Companhias aéreas ao redor do mundo nos dizem a mesma coisa: precisam de sistemas mais rápidos e mais resilientes para acompanharem o crescente volume de passageiros e de serviços em nuvem”, ressalta Martin Smillie, vice-presidente sênior de Comunicações e Compartilhamento de Dados da SITA. “O SITA Connect Fly entrega um serviço de conectividade segura para operações pré-voo em todo o mundo, ajudando a reduzir o risco de interrupções e mantendo as políticas de rede e segurança uniformes em todos os aeroportos. Na prática, isso significa um check-in mais otimizado, embarque mais confiável e uma jornada menos estressante para os passageiros”.

‌



Kelly Ahuja, CEO da Versa, adiciona: “Como parceiros tecnológicos da SITA, estamos extremamente satisfeitos por fazer parte da entrega desta infraestrutura modernizada de rede e segurança, utilizando nossa plataforma VersaONE Universal SASE (Secure Access Service Edge). Nossas inovações permitiram que a SITA transformasse seus serviços gerenciados e assumisse uma posição de liderança para oferecer flexibilidade e agilidade aos seus clientes”.

A novidade é baseada no serviço amplamente utilizado Community Connect DCS, que atualmente oferece apoio ao check-in e ao controle de embarque em mais de 400 localizações em todo o mundo. Embora este sistema renovado traga todos os benefícios da sua tecnologia nativa de nuvem, ele continua econômico. Essencialmente, o SITA Connect Fly oferecerá mais valor, mas continuará com preços competitivos.

‌



O novo serviço foi desenvolvido no VersaONE, plataforma com tecnologia de IA da Versa que une performance de rede e segurança em um só lugar. Com os gateways globais em nuvem da empresa, as companhias aéreas podem se conectar através do ponto de acesso mais próximo, acelerando os tempos de resposta e reduzindo atrasos. A plataforma também garante que haja sempre capacidade de banda larga suficiente disponível para aplicações críticas, mantendo o bom funcionamento de sistemas essenciais das companhias aéreas, como o controle de partidas.

Com a tecnologia de rede e segurança unificada de última geração da Versa, esse novo serviço gerenciado também vai trazer mais flexibilidade, oferecendo conectividade de qualquer camada de transporte subjacente (ISP, MPLS, 4G/5G, etc.) para todos os aplicativos, independentemente da localização. Para os consumidores, isso significa que não há mais barreiras para se manter conectado, mesmo em aeroportos isolados, além de agilizar suas operações para um tempo de comercialização de apenas algumas semanas. Como o produto também inclui opções completas do SASE – que combinam segurança SSE entregue por nuvem com todos os benefícios da SD-WAN, melhorando a segurança sem comprometer a agilidade -, o sistema abrangerá terminais móveis, locais fora dos aeroportos e necessidades mais amplas do setor de viagens.

‌



Totalmente integrado aos sistemas de uso comum da SITA para check-in e autoatendimento (CUTE e CUSS) e ao SITA Flex, o SITA Connect Fly também estabelece as bases para o processamento de dados em tempo real em todo o ecossistema digital da empresa, ajudando as companhias aéreas e os aeroportos a oferecer serviços mais conectados, eficientes e confiáveis para viajantes em todos os lugares.

